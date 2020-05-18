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Интерфакс-АВН

Правительство утвердило программу финансового оздоровление ОСК - газета

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Макеты кораблей
Макеты кораблей на стенде Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство утвердило программу финансового оздоровления "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, 30 млрд рублей будут выделены ОСК из бюджета на докапитализацию для погашения проблемных кредитов, кредиты еще на 38 млрд рублей будут реструктурированы.

В ОСК информацию не комментируют. В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова газете подтвердили, что программа финансового оздоровления корпорации рассмотрена и одобрена правкомиссией, отказавшись комментировать ее детали.

Собеседники издания в судостроительной отрасли затруднились назвать предприятия, попавшие в программу оздоровления. По их мнению, кредиты, привлеченные на покрытие убытков прошлых лет, за редким исключением есть у всех заводов корпорации, доставшихся ОСК от частных владельцев.

По данным газеты, ОСК выбрала самые проблемные из кредитов на сумму в 68 млрд рублей и попросила правительство их списать или реструктурировать. Проблемы с долгами есть у верфей на Дальнем Востоке - у "Амурского судостроительного завода" (АСЗ) (в 2019 году просил о докапитализации на 14 млрд рублей) и у "Хабаровского судостроительного завода". О необходимости докапитализации неоднократно сообщал "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (8,5 млрд рублей). Проблема накопленных убытков прошлых лет актуальна для "Балтийского завода", "Северной верфи" и прибалтийского завода "Янтарь".

Источники газеты в отрасли отмечают, что в сложившейся ситуации предприятия вынуждены значительную часть своей выручки направлять на выплату процентов по кредитам. Чтобы выплачивать кредиты по действующим процентным ставкам, рентабельность заказов должна быть не меньше 10%, а в реальности она составляет порядка 3-5%, говорит один из них. Частичное списание долгов и реструктуризация облегчит жизнь заводам, но проблему низкой рентабельности не решит. По мнению одного из собеседников издания, нехватка оборотных средств останется, но высвободится объем кредитного лимита, на который можно будет взять новый заем. Другой источник также опасается, что решение списать долги не все предприятия "заставит эффективно работать". Главное, чтобы процесс не запустился заново, и кредиты не продолжили расти, добавляет он.

Чистая прибыль ОСК по МСФО за 2019 год сократилась почти в 4,5 раза, до 508 млн рублей, выручка выросла на 3,3%, до 336 млрд рублей. Размер привлеченных кредитов и займов вырос на 3%, до 151,9 млрд рублей, при этом корпорация на 40% сократила краткосрочную часть задолженности по ним - до 50 млрд рублей. По данным за 2018 год, средневзвешенная ставка по кредитному портфелю ОСК была снижена на 2,3 процентного пункта, до 9,37%.

В начале марта вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что из 750 млрд рублей кредитов оборонно-промышленного комплекса почти половина должна быть списана, а остальные реструктурированы на 15 лет под 3% годовых в соответствии с решением, принятым в конце 2019 года на закрытом совещании у президента России.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
АСЗ
Балтийский завод
Выборгский СЗ
ОСК
Северная верфь
Персоны
Борисов Юрий
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