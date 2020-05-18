Войти
Военное обозрение

В индийской прессе: ВМС Индии к 2030 году выйдут на третье место в мире

407
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В индийских СМИ опубликован материал, в которых рассказывается о перспективах ВМС Индии. Заявлено, что к 2030 году флот Индии станет третьим по числу боевых кораблей и их водоизмещению в мире, обойдя в том числе российский. Мало того, утверждается, что по числу авианосцев Индия 2030 году может обойти Китай и выйти на второе место в мире после ВМС Соединённых Штатов Америки.

Заявления подобного характера не нашли однозначной поддержки даже внутри самой Индии. В частности, отмечается, что для выхода ВМС страны на 3-е место в мире, индийские верфи в течение ближайших лет должны быть буквально «завалены» заказами на постройку надводных кораблей и подводных лодок. Дополнительно указывается на то, что и в этом случае ВМС Индии могут оказаться в тройке лидеров только в том случае, если в других странах для военно-морских флотов не будет строиться практически никакой новой техники.

На сегодняшний день в составе ВМС Индии один действующий авианосец – «Викрамадитья». Это, как известно, бывший «Адмирал Горшков». Ещё один авианосец продолжает строиться.

Подводный флот состоит из 15 (по другим данным – 16) подводных лодок, большинство из которых относится к проекту 877ЭМ (развитие проекта «Палтус») дизель-электрических субмарин.

В ВМС Индии 11 эсминцев, 15 фрегатов, два корвета типа «Кармота» (INS «Кармота» и INS «Кадмат»), ещё 12 подобных корветов находятся на разных стадиях строительства. Также в строю 6 десантных кораблей, плюс – сторожевые корабли, минные тральщики и вспомогательные суда.

Публикацию в индийской прессе о том, что ВМС Индии через 10 лет выйдет на 3-е место в мире по числу и водоизмещению боевых кораблей и на 2-е место по числу авианосцев крайне скептически оценили в Китае.

Sohu по этому поводу пишет:

Эти заявления выглядят как самонадеянные. Полагать, что индийский флот превзойдёт российский, который высоко оценивают и в США, - это слишком смело. А выйти на 2-е место по числу авианосцев не менее смело, если учесть, что в Китае помимо «Ляонина» и «Шаньдуна» есть ещё и строящиеся Type002 и Type003, а ещё 3 собираются заложить в ближайшие годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Тип 001А
Тип 002
Проекты
22350
877 Палтус
Авианосец
Похожие новости
10.11.2017
Скандал между Россией и Индией по поводу атомной подводной лодки Chakra
10.11.2017
Chakra открылась не той стороне 
15.03.2011
Кого вооружает Россия
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
03.04.2008
Перекрестное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 16:48
  • 52
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках