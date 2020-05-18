В индийской прессе: ВМС Индии к 2030 году выйдут на третье место в мире

Источник изображения: topwar.ru

В индийских СМИ опубликован материал, в которых рассказывается о перспективах ВМС Индии. Заявлено, что к 2030 году флот Индии станет третьим по числу боевых кораблей и их водоизмещению в мире, обойдя в том числе российский. Мало того, утверждается, что по числу авианосцев Индия 2030 году может обойти Китай и выйти на второе место в мире после ВМС Соединённых Штатов Америки.

Заявления подобного характера не нашли однозначной поддержки даже внутри самой Индии. В частности, отмечается, что для выхода ВМС страны на 3-е место в мире, индийские верфи в течение ближайших лет должны быть буквально «завалены» заказами на постройку надводных кораблей и подводных лодок. Дополнительно указывается на то, что и в этом случае ВМС Индии могут оказаться в тройке лидеров только в том случае, если в других странах для военно-морских флотов не будет строиться практически никакой новой техники.

На сегодняшний день в составе ВМС Индии один действующий авианосец – «Викрамадитья». Это, как известно, бывший «Адмирал Горшков». Ещё один авианосец продолжает строиться.

Подводный флот состоит из 15 (по другим данным – 16) подводных лодок, большинство из которых относится к проекту 877ЭМ (развитие проекта «Палтус») дизель-электрических субмарин.

В ВМС Индии 11 эсминцев, 15 фрегатов, два корвета типа «Кармота» (INS «Кармота» и INS «Кадмат»), ещё 12 подобных корветов находятся на разных стадиях строительства. Также в строю 6 десантных кораблей, плюс – сторожевые корабли, минные тральщики и вспомогательные суда.

Публикацию в индийской прессе о том, что ВМС Индии через 10 лет выйдет на 3-е место в мире по числу и водоизмещению боевых кораблей и на 2-е место по числу авианосцев крайне скептически оценили в Китае.

Sohu по этому поводу пишет:

Эти заявления выглядят как самонадеянные. Полагать, что индийский флот превзойдёт российский, который высоко оценивают и в США, - это слишком смело. А выйти на 2-е место по числу авианосцев не менее смело, если учесть, что в Китае помимо «Ляонина» и «Шаньдуна» есть ещё и строящиеся Type002 и Type003, а ещё 3 собираются заложить в ближайшие годы.