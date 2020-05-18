Судно ВМФ РФ " Маршал Геловани" зашло в австралийской порт пополнить запасы

Владивосток. 15 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Маршал Геловани", участвующее в экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды и 250-летия со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, второй раз за месяц зашло в австралийский порт Таунсвилл, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Судно прибыло со вторым деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл, где пополнит запасы топлива и продовольствия для дальнейшего следования по маршруту экспедиции", - говорится в сообщении. Планируется, что визит продлится до 17 мая.

Предыдущий заход судна ТОФ в этот австралийский порт состоялся 26 апреля.