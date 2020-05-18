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Интерфакс-АВН

Судно ВМФ РФ " Маршал Геловани" зашло в австралийской порт пополнить запасы

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Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани"
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани".
Источник изображения: twitter.com

Владивосток. 15 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Маршал Геловани", участвующее в экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды и 250-летия со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, второй раз за месяц зашло в австралийский порт Таунсвилл, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Судно прибыло со вторым деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл, где пополнит запасы топлива и продовольствия для дальнейшего следования по маршруту экспедиции", - говорится в сообщении. Планируется, что визит продлится до 17 мая.

Предыдущий заход судна ТОФ в этот австралийский порт состоялся 26 апреля.

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Страны
Австpалия
Россия
Проекты
ТОФ
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