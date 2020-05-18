Трубы для «СП-2» начали перемещать на судно «Академик Черский» в Германии: данные подтверждены

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о прибытии судна-трубоукладчика «Академик Черский» в один из немецких портов. По последним сведениям, судно, которое могло бы завершить реализацию проекта «Северный поток-2», находится в порту Мукран. Оно преодолело большой путь, выйдя из порта Находка и совершив чуть ли не кругосветное «путешествие», чтобы в конечном итоге прибыть на Балтику.

Напомним, что в конце декабря акваторию строительства газопровода «Северный поток-2» покинули трубоукладчики швейцарской компании Allseas. Произошло это после того, как американские конгрессмены направили письмо с угрозами в виде санкций. Строительство газопровода, инвестируют в который многие компании мира, включая Shell, OMV и ряд других, пришлось приостановить в тот момент, когда достроить оставалось менее 150 км морского участка.

Именно тогда и заговорили о возможности перенаправить на Балтику судно «Академик Черский».

Некоторое время это судно находилось в Калининграде, затем взяло курс на север Германии.

Сайт отслеживания обстановки на море свидетельствует о прибытии судна российской компании в Мукран.

Источник изображения: topwar.ru

Тем временем в ФРГ подтверждены данные об активности на участках хранения труб. В частности, сваренные трубы «начали перемещать» на «Академик Черский». Также отмечено появление в зоне строительства «СП-2» российского вспомогательного судна «Фортуна». Это трубоукладочная баржа, которая тоже может быть задействована в завершении строительства газопровода.

Эксперты считают, что если «Академик Черский» и «Фортуна» приступят к работе в ближайшее время, то строительство газопровода может быть завершено осенью.