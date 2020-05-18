Чжунго цзюньван (Китай): сколько дополнительных боевых возможностей появилось у России вместе с новым ядерным оружием?

У России появился новый возможный способ атаки — использование ядерных торпед в сочетании с крупногабаритными атомными подлодками. Такой паре противостоять будет сложно, особенно если речь идет о «Посейдоне». Несмотря на некоторые недостатки, отмечает автор, ценность этой торпеды велика.

Как сообщается, специальная атомная подводная лодка нового поколения проекта 09851 "Хабаровск" будет штатным носителем ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Запланировано, что субмарина будет спущена на воду в течение следующих двух месяцев, после чего два с лишним года будет проходить испытания, чтобы обеспечить интеграцию подводной лодки и беспилотного подводного аппарата. Ядерная торпеда "Посейдон" использует атомную энергию, может нести ядерные боеголовки и обладает большой стратегической разрушительной силой. В настоящее время модернизация первой специальной подлодки-носителя "Белгород" была завершена, и она будет оборудована ядерными торпедами "Посейдон" для прохождения испытаний с целью подготовки к интеграции системы и атомной подводной лодки "Хабаровск".

Стратегическая ядерная торпеда огромной мощности

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию заявил, что Россия разрабатывает беспилотный подводный аппарат, который может перемещаться в глубоких водах на дальние расстояния, пересекать континенты и развивать скорость в несколько раз больше, чем подводные лодки, торпеды и различные военные корабли. Он отметил, что этот беспилотный подводный аппарат может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, способен уничтожать различные типы целей, в том числе авианосные ударные группы. По словам Путина, мир наблюдает, как Россия разрабатывает специальную стратегическую ядерную торпеду.

Фактически уже в 2015 году крупнокалиберное торпедное оборудование появилось на серии снимков, опубликованных российским министерством обороны. В то время российские СМИ называли эту торпеду атомным беспилотным подводным аппаратом. Постепенно мир узнал, что это оружие было предшественником ядерной торпеды "Посейдон". Хотя русские всегда называли "Посейдон" беспилотным подводным аппаратом, в действительности он является управляемой ядерной торпедой.

Так называемая ядерная торпеда - это торпеда с боеголовкой, использующей ядерный заряд. Во время холодной войны и США, и Советский Союз имели на вооружении ядерные торпеды. Например, ядерная торпеда Mark 45, разработанная Соединенными Штатами для использования в противолодочных операциях, и ядерная торпеда Т-5, разработанная Советским Союзом. 10 октября 1957 года Советский Союз провел испытания ядерной торпеды Т-5 в Северном Ледовитом океане на испытательном полигоне острова Новая Земля, тротиловый эквивалент заряда составил 10 килотонн. Торпеда взорвалась на глубине 30 метров, потопив 2 эсминца, 2 подлодки и 2 тральщика и другие малые суда.

После ядерной торпеды Т-5 Советский Союз планировал разработать стратегическую ядерную торпеду Т-15 и оснастить ее "Царь-бомбой" с мощностью в 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте (впоследствии измененной на 50 мегатонн). Для этого типа ядерной бомбы были проведены испытания в половину заряда. Из-за сложности разработки и того факта, что "Царь-бомба" не была принята на вооружение, проект стратегической ядерной торпеды Т-15 был в конечном итоге свернут. Однако в некотором смысле ядерная торпеда "Посейдон" является "близким родственником" стратегической ядерной торпеды Т-15, оба снаряда принадлежат к типу межконтинентальных ядерных торпед.

Исходя из предположения, что ядерная торпеда "Посейдон" имеет диаметр более 1,5 метра и длину более 20 метров, а ее форма близка к стратегической ядерной торпеде Т-15, она сможет нести ядерную боеголовку мощностью в 200 мегатонн. Так как цель торпеды - нанесение межконтинентальных ударов, то она использует ядерную энергию, чтобы обеспечить возможность преодоления на межконтинентальных участках и осуществления ударов по всему земному шару. Кроме того, в российских открытых источниках приводилась информация о том, что максимальная глубина использования ядерной торпеды "Посейдон" составляет более 1000 метров, а скорость достигает более 100 узлов, поэтому она будет использоваться в основном для поражения важных стратегических целей, таких как прибрежные военно-морские базы противника и авианосные ударные группы.

Специальные подлодки-носители

Просочилась информация, что ядерная торпеда "Посейдон" будет поставлена российскому военно-морскому флоту в рамках действующей в России "Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы", однако ее транспортным средством не является разрабатываемая атомная подводная лодка пятого поколения. Какая подводная лодка будет использоваться для перевозки и запуска этой гигантской торпеды?

Фактически разработка специальных подводных лодок для оснащения ядерными торпедами "Посейдон" началась еще в конце 2012 года. На основе незаконченной подводной лодки 949А российская армия модифицировала специальную подводную лодку "Белгород" и спустила ее на воду в апреле 2019 года. Подлодка "Белгород" переняла снятые с подводной лодки 949А культовые пусковые установки противокорабельных ракет "Гранит", увеличив также на 30 метров секцию отсека. Нижнюю часть отсека можно состыковать с глубоководной подводной лодкой, а также оснастить камерой для баланса давления при входе и выходе подводников, предназначенной для глубоководных военных операций и спасательных миссий. По обеим сторонам передней части этого отсека расположены три больших торпедных аппарата, которые, как предполагается, и являются ядерными торпедными аппаратами "Посейдон". Торпедные аппараты диаметром 650 мм и 533 мм на носу судна представляют собой торпедные аппараты подводной самообороны. Благодаря добавлению этого отсека общая длина "Белгорода" увеличилась с 154 метров до 184 метров, что делает ее самой длинной подводной лодкой в мире на сегодняшний день.

Помимо модернизированного "Белгорода", Россия также специально разработала атомную подводную лодку 09851 "Хабаровск" как носителя ядерной торпеды "Посейдон". Эта атомная подводная лодка намного меньше по размеру, чем "Белгород", внешним видом она напоминает атомную подлодку-носителя стратегических баллистических ракет проекта 955. Полное водоизмещение составляет всего около 10 тысяч тонн, расчетная скорость - 32 узла, а максимальная глубина погружения - 500 метров. Строительство "Хабаровска" началось 27 июля 2014 года, и ожидается, что она будет спущена на воду в мае этого года. Проект подлодки все еще находится в состоянии строгой секретности, но, несомненно, это будет первая атомная подводная лодка, которая использует ядерную торпеду "Посейдон" в качестве основного атакующего оружия.

Атакующая модель, которой трудно противостоять

С точки зрения конструкторской идеи, сочетание крупногабаритных атомных подводных лодок и стратегических ядерных торпед образует новое поколение систем подводного стратегического ядерного вооружения в России. Поскольку в последние годы Соединенные Штаты постоянно укрепляют свою систему противоракетной обороны, вопрос о том, как обойти зенитные управляемые ракеты в военное время и наносить ответные ядерные удары, остро стоит перед российскими военными. Подводные ядерные торпеды, очевидно, являются "новым способом" атаки.

Ядерная торпеда "Посейдон" как стратегическое оружие имеет дальность действия более 10 тысяч километров и может выполнять межконтинентальные ударные миссии. Теоретически она обладает сильным стратегическим сдерживающим фактором, но при выполнении межконтинентальных ударных миссий им требуются десятки часов, чтобы достичь своей цели, поэтому длительность и дальность пути значительно увеличивают риск их перехвата. Кроме того, в торпеде используется технология суперкавитации, а шум от движущегося оружия огромен: на дне Тихого и Атлантического океана, покрытых противолодочными гидролокаторами, у нее почти нет возможности скрыться. Тем не менее этот, казалось бы, "уступающий другим" способ атаки можно использовать в реальном бою. Причина в том, что большая часть пути торпеды проходит на глубине ниже 1000 метров. Этой глубины обычные подводные лодки и противолодочные торпеды не могут достичь, поэтому им ничего не останется, кроме как наблюдать за приближением торпеды к цели.

Фактически, будучи стратегическим ядерным оружием, ценность ядерной торпеды "Посейдон" состоит в том, чтобы предоставить России эффективные средства атаки, которые могут обойти систему противоракетной обороны противника, тем самым вынуждая его отказаться от применения силы и вернуться за стол переговоров для решения проблемы.

Хун Шэ (虹摄)