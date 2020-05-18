Винтовка – двигатель прогресса

Из чего будет стрелять солдат будущего

Предприятия группы компаний «Калашников» досрочно выполнили государственный заказ по изготовлению новейших автоматов АК-12. Контракт предусматривает поставку Министерству обороны России в течение трех лет 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15 и должен быть закрыт в 2021 году. Однако, учитывая взятые темпы, это может произойти и раньше. И в целом событие это знаковое, поскольку свидетельствует о том, что масштабное перевооружение российских армии и флота, коснувшееся прежде всего крупных боевых систем и платформ – самолетов, танков, кораблей, ракетных комплексов – в завершающей своей фазе переключилось на стрелковое оружие – основу основ в достижении любой победы.

Именно «стрелковка» в контексте военной реформы долгое время оставалась в подвешенном состоянии. Военные и представители оборонно-промышленного комплекса не могли договориться по поводу главного армейского автомата и в итоге приняли компромиссное решение. В то же время становится очевидным, что конструкторский ресурс нынешних штурмовых винтовок израсходован и необходимы принципиально новые решения.

Два достойных конкурента

В марте 2019 года в Министерстве обороны России официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки Ковровского завода имени В.А. Дегтярева – АЕК-971(6П67) и АЕК-973 (6П68) и концерна «Калашников» – АК-12 (калибр 5,45) и АК-15 (калибр 7,62), предназначенных для сухопутных войск, воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Автомат АЕК-971 был определен для Сил специальных операций России.

Производственное объединение «Ижмаш» (с 2013 года – концерн «Калашников») начало разрабатывать новый автомат в 2011 году. Он задумывался в качестве основного оружия для перспективной боевой экипировки военнослужащего «Ратник», в которую входит всего до 40 элементов. В том же году был создан прототип, а в 2012 году новый автомат впервые показали публике. На государственных испытаниях по теме «Ратник» единственным соперником АК-12 стал дегтяревский А-545 – конкурсная модификация АЕК-971. Надо сказать, что в испытаниях для «Ратника» в разное время были задействованы и другие производные от АК-74. Например, вариант АК-107, особенностями которого были крепежные планки Пикатинни, магазин на 60 патронов и голографический прицел отечественного производства.

Конкурс тогда автомат концерна «Калашников» с треском проиграл ковровскому АЕК-971. У АК-12 была выявлена масса серьезных недостатков: невысокая надежность и прочность отдельных узлов, низкий процент унификации с предшественниками — всего 10%. А это значительно удорожало развертывание серийного производства. Отвергнутый АК-12 дорабатывался в инициативном порядке. Тем временем вместо него был запущен другой проект – АК-400 (глубокая модернизация классического АК-74М).

Но через четыре года АК-12 сумел «сыграть» с конкурентом на равных, удовлетворив всем требованиям военного ведомства. АЕК-971 оказался лучше при ведении огня на ближних дистанциях из неустойчивого положения и при стрельбе с отсечкой по два патрона. В свою очередь, АК-12 оказался эффективнее при стрельбе на дальности более 300 метров. При стрельбе короткими и длинными очередями ни один из автоматов превосходства не показал.

Признаваемый всеми главный плюс АЕК-971 – отлично сбалансированная автоматика, значительно повышающая точность и кучность стрельбы, имеет и негативную сторону – излишнюю чувствительность к загрязнению. К тому же, как известно, сложность конструкции усложняет и техническое обслуживание. Еще одна претензия – неудобство для ведения штыкового и рукопашного боя. Высокие кучность и точность, пусть и при некоторой чувствительности системы – характеристики, подходящие для армейского спецназа и сил специальных операций, где применение оружия – скорее вынужденная необходимость, чем боевая потребность у десантников или пехотинцев. Так что при прочих равных сразу встает важнейший вопрос соотношения цены–качества, в котором верх одержал АК-12.

Мощные внуки «Калашникова»

Похоже, АК-12 положил начало новому поколению автоматического оружия в семействе «Калашников». Действительно, концерн планирует на его основе выпуск целой серии изделий. Можно, к примеру, назвать уже созданный ручной пулемет РПК-16 с двумя типами стволов, который может использоваться и как штурмовая винтовка.

В чем же заключаются доработки? По сравнению с предшественниками у АК-12 газоотводный узел, газовая трубка, ствольная коробка и ствол конструктивно новые. Крышка ствольной коробки также была переработана. Она имеет жесткие крепления в передней и задней частях, что обеспечивает стабильную среднюю точку попадания. Повышена точность и кучность стрельбы. Обеспечена возможность установки различных современных прицельных комплексов. На автомате имеется диоптрический прицел с возможностью ввода боковых поправок и регулировкой дальности стрельбы до 800 м. Степень унификации у АК-12 с АК-74М достигла 54%, что критически важно ввиду наличия огромного количества старых автоматов на складах и в войсках.

Затворная задержка позволяет ускорить перезарядку. Складной телескопический (четыре положения) приклад имеет регулируемые по высоте накладку и затыльник, что позволяет точно настроить автомат под конкретного стрелка. «Вывешенное» цевье не касается ствола и защищает его от внешних нагрузок. Обилие планок Пикатинни, расположенных помимо крышки ствольной коробки еще на верхней накладке цевья и на его боковых поверхностях, новый дульный тормоз-компенсатор, позволяющий вести огонь гранатами и зарубежного производства. АК-12 в равной мере рассчитан на правшей и левшей или на смену рук при необходимости. Его магазин имеет прозрачные окошки для счета патронов. Есть также датчик полноты магазина.

Вес автомата АК-12 с пустым магазином – 3,5 кг, скорость стрельбы – до 700 выстрелов в минуту.

Европейская распутица

Американский и европейские оборонно-промышленные комплексы уже давно представили на оружейный рынок несколько систем калибра 5,56 мм, которые остаются востребованными и примерно в равной степени конкурентоспособными. Это бельгийская штурмовая винтовка FN SCAR, американская Bushmaster ACR, итальянская Beretta ARX-160, австрийская Steyr AUG и немецкая HK416.

Именно в пользу HK416F (производитель – фирма Heckler & Koch) Министерство обороны Франции решило отказаться от своей заслуженной винтовки FAMAS компании Manufacture d’armes de Saint-Etienne, которая не производится с 2001 года. Оружие выполнено по схеме «булл-пап», когда магазин, патронник и ударно-спусковой механизм находятся позади рукоятки управления огнем со спусковым крючком. Во французском тендере конкурентами HK416F были штурмовые винтовки от итальянской Beretta, немецкой Sig Sauer, швейцарской Swiss Arms, хорватской HS Produkt и бельгийской FN Herstal.

HK416 – автоматическая винтовка, созданная на основе карабина М4, состоящего на вооружении американской армии. М4, в свою очередь, также глубоко модернизированная производная от американской автоматической винтовки AR-15, как и всем известная М-16. Известно, кстати, что в операции по уничтожению Усамы бин Ладена команда «морских котиков» США использовала именно автоматы HK416. Оружие имеет весьма высокую точность и кучность стрельбы, а также мягкую и плавную отдачу.

Ключевое отличие немецкого автомата от американского прототипа (внешний вид которого он сохранил) заключается в газоотводной системе: в HK416 используется схема с коротким ходом газового поршня, позаимствованная у штурмовой винтовки HK G36. HK416 производится с 2004 года и имеет несколько модификаций с различной длиной ствола.

А вот НК G36 стала настоящей головной болью для бундесвера. Эффектный дизайн, пластиковый корпус и фурнитура, а также «двухэтажный» оптический прицел производили впечатление, пока дело не дошло до реальных боевых действий. Использовавшиеся в Афганистане G36 быстро перегревались при непрерывном отстреле более 150 патронов и после этого «лупили в белый свет как в копеечку». На дистанции от 300 м винтовка G36 становилась абсолютно неэффективной. В дополнение к этому перекосы и заклинивания, сильные ожоги, которые солдаты получали от перегретого пластикового корпуса, который мог порой и расплавиться. В 2014 году закупки этих штурмовых винтовок германским военным ведомством были остановлены, а через три года оно объявило конкурс на новый главный армейский автомат.

Для испытаний были взяты только немецкие штурмовые винтовки HK416 и HK433 (та же G36, только корпус алюминиевый вместо пластикового) компании Heckler & Koch. RS556 консорциума Steyr-Rheinmetall, MK556 компании Haenel Defense. Две последние винтовки выполнены на платформе американской М-16. Короче говоря, ничего принципиально нового германские оружейники не разработали. Окончательное решение по конкурсу бундесвер должен объявить летом этого года. Хотя его могут и отложить, всеобщая борьба с коронавирусом захватила и германское военное ведомство, поэтому многие его планы сдвигаются вправо.

Американский перекресток

Неугомонные немцы участвуют в эпохальном американском тендере на новую штурмовую винтовку (программа NGSW-R) и новый ручной пулемет (NGSW-AR). В нем участвует германская фирма SIG Sauer вместе с американскими General Dynamics и AAI Corporation Textron Systems. Победитель промежуточного конкурса SIG Sauer представила штурмовую винтовку, созданную на уже существующих образцах модифицированной AR-платформы. Инновационный патрон являет собой соединение стальной основы с латунной гильзой. General Dynamics предложила «булл-пап» RM277 с новым 6,8-мм патроном с композитной гильзой и металлическим донцем. Винтовка AAI Corporation Textron Systems выполнена под телескопический патрон 6,8-мм в полимерной гильзе.

И винтовка, и пулемет, призванные заменить М4 и легкий пулемет М24, рассчитаны на новый патрон 6,8 мм, что в перспективе означает и смену натовского стандартного калибра 5,56. Ведь его в свое время Североатлантический альянс тоже получил от США. На увеличение калибра Пентагон решил пойти после многочисленных жалоб американских военнослужащих, воевавших в Афганистане и Ираке, на слабую пробиваемость патронов 5,56. К тому же показательным примером стало использование американскими Силами специальных операций промежуточных патронов калибра 6,8 мм SPC Remington. Интересно, что классический калибр 7,62 мм (по-американски 30-й) не рассматривается, так считается, что он увеличивает вес носимого отдельным бойцом боезапаса.

В Пентагоне планируют объявить победителя конкурса в начале 2022 года, опять же если не помешает коронавирус. Первоначальный контракт – 250 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 150 млн новых патронов. Американские военные уже сейчас утверждают, что эти патроны будут способны пробивать все существующие ныне бронежилеты и все перспективные на ближайшие 25 лет.

А что потом?

Американцы в своем тендере NGSW намеренно делают упор скорее не на конструкцию боевой системы, а на перспективный патрон. Новых прорывных технических решений сейчас никто не ждет. Изменения касаются только эргономики и дизайна наряду с модульностью автоматов и штурмовых винтовок. Конструкторский ресурс, по мнению многих специалистов, выработан, чего не скажешь о боеприпасах.

Принципиально новые патроны, очевидно, вызовут взрывное развитие стрелкового оружия. Безгильзовые боеприпасы сочли слишком опасными из-за возможности самовозгорания. Патроны с пластиковыми гильзами плавились при температуре свыше 250 градусов по Цельсию. Сейчас разработан новый более стойкий конструкционный полимер – полиимид, но он тоже не надежный. Патроны с алюминиевыми гильзами дают опасность самовоспламенения при температуре свыше 430 градусов. Больше перспектив у металлокерамических гильз.

Перспективны пули с полимерной оболочкой и телескопический патрон с размещением пули внутри прессованной шашки метательного заряда. Реальны также разработки патронов с немеханическим капсюлем или с электрическим инициированием, а также систем с раздельным заряжанием, как в артиллерийских системах. К тому же в интеллектуальном направлении развиваются и боеприпасы для интегрированных в винтовочный комплекс подствольных гранатометов. Здесь простор для новых решений системам подрыва боеприпаса огромный.

Иван Коновалов

Иван Павлович Коновалов – директор Центра стратегической конъюнктуры.