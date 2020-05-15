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Военно-промышленный курьер

Опора на собственные силы – бронемашины Казахстана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы Казахстана пополнятся очередной партией бронированных колесных машин «Арлан» отечественного производства. Об этом сообщает Defense Express.

Поставка бронетранспортеров в войска состоится в 2021 году. Машины созданы по технологии MRAP – защищены от минного подрыва и атак из засад.

Они могут выдержать взрыв противотанковой мины с почти 8 кг тротила. Главное назначения «Арлан» – ведение разведки. Вес одной машины – 16 т, развивает скорость до 100 км /час.

Этот тип машин поставляется в войска Казахстана уже несколько лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
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1 комментарий
№1
15.05.2020 05:02
Какие собственные силы?! Просто сборка машин Paramount.
+1
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