Опора на собственные силы – бронемашины Казахстана

Вооруженные силы Казахстана пополнятся очередной партией бронированных колесных машин «Арлан» отечественного производства. Об этом сообщает Defense Express.

Поставка бронетранспортеров в войска состоится в 2021 году. Машины созданы по технологии MRAP – защищены от минного подрыва и атак из засад.

Они могут выдержать взрыв противотанковой мины с почти 8 кг тротила. Главное назначения «Арлан» – ведение разведки. Вес одной машины – 16 т, развивает скорость до 100 км /час.

Этот тип машин поставляется в войска Казахстана уже несколько лет.