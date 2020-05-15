СК проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе, где производят аппараты ИВЛ "Авента-М"

Екатеринбург. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Следственный комитет проводит проверку на "Уральском приборостроительном заводе" - производителе аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые считаются причинами пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на "Уральском приборостроительном заводе", до ее завершения мы воздержимся от комментариев", - сообщили агентству "Интерфакс " в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

"Уральский приборостроительный завод" входит в "КРЭТ".

Как сообщалось, в среду Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов "Авента-М", произведенных с 1 апреля.