Оружейное эмбарго против Ирана истекает в октябре – представитель России

Соединённые Штаты не вправе требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как более не являются участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, многостороннее соглашение о ядерной программе Тегерана, заключённое в июле 2015 года).

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на проходящей в формате видеосвязи пресс-конференции. «Я не вижу никаких причин для наложения оружейного эмбарго на Иран, - сказал российский дипломат, передаёт ТАСС. - Технически это даже было не эмбарго, а определённая квота на закупку. Это ограничение истекает 18 октября (2020 года), и точка. Для нас это ясно».

Как напомнил постпред России, два года назад, 8 мая 2018 года, «США гордо объявили, что они выходят из СВПД) и закрыли за собой дверь».

«Теперь они стучатся в эту дверь, говоря «подождите, мы забыли сделать в СВПД одну вещь. Давайте мы её сделаем и снова уйдём. Это смешно», - отметил Небензя.

«Чтобы сделать что-то предусмотренное СВПД, надо быть участником СВПД. США не является его участником уже два года», — заключил российский дипломат.