Подразделения охраны и разведки РВСН получили 10 тренажерных систем для подготовки специалистов БПДМ "Тайфун-М"

ЦАМТО, 14 мая. В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжает поступать уникальный тренажер, предназначенный для обучения личного состава подразделений охраны и разведки.

За два года в перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс" соединения поставлено 10 тренажерных систем боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М".

В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс", военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы. Он моделирует тактическую обстановку, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав.

Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов и выстрелов.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя действия каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в городе Остров (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.

Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН.

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. БПДМ предназначена для охраны ракетных комплексов РВСН, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.