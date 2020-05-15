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Интерфакс-АВН

Минобороны завершит строительство нового суворовского училища в Твери к началу учебного года

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Суворовцы
Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Военные завершат строительство нового суворовского училища в Тверской области к сентябрю, сообщает Минобороны РФ.

"1 сентября 2020 года воспитанники Тверского Суворовского училища начнут учебный год в новом комплексе. Строительство объектов нового суворовского училища планируется завершить в конце августа 2020 года, что позволит воспитанникам переехать в фонды нового городка к началу учебного года", - сообщили в министерстве.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировали ход строительства нового комплекса суворовского училища.

"Работы ведутся в круглосуточном режиме, на объекте задействовано задействованы 850 чел. и 50 ед. техники. Общая площадь строительства 60 тыс. квадратных метров. Мы полностью удовлетворены ходом работ, и нет никаких сомнений что к началу нового учебного года училище переедет на новые фонды", - сказал Иванов, слова которого приводит министерство.

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны возводят учебно-административный корпус переменной этажности, столовую на 620 мест с несколькими обеденными залами и встроенными классами дополнительного образования, два спальных корпуса на 320 и 240 мест. После окончательного завершения строительства в училище будут жить и учиться 560 суворовцев.

Все здания нового комплекса соединят между собой крытыми переходами. В результате внутри масштабного замкнутого архитектурного ансамбля образуется плац для построений.

Основной конструктив корпусов СВУ спроектирован по типовым и успешно реализованным образовательным учреждениям Минобороны России. Спальные общежития, спортивные сооружения такого типа построены в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.

Для строительства выбран участок площадью более 14 га. Нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской - памятник архитектуры и было построено в 1858 году.

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