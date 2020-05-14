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Интерфакс-АВН

Сотрудничество Ирака с Россией, Сирией и Ираном по борьбе с ИГ продолжится - генерал

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Автомобиль УАЗ-469 (УАЗ-3151) ВС Ирака
Автомобиль УАЗ-469 (УАЗ-3151) ВС Ирака.
Источник изображения: rg.ru

Дубай. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Ирак продолжит сотрудничество в четырехстороннем формате с Россией, Ираном и Сирией в борьбе с террористами из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), заявил представитель объединенного оперативного командования иракской армии генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи.

"Четырехстороннее взаимодействие в вопросах безопасности между Ираком, Ираном, Россией и Сирией в борьбе с остатками ИГИЛ в стране продолжится", - подчеркнул иракский генерал, которого цитируют иранские СМИ.

"Иракское объединенное оперативное командование сотрудничает с четырехсторонней коалицией в получении новой информации, необходимой для борьбы с боевиками ИГИЛ", - отметил аль-Хафаджи.

В 2015 году Россия, Ирак, Сирия и Иран создали в Багдаде информационный центр для координации борьбы с ИГИЛ, куда войдут представители генеральных штабов этих государств.

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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
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