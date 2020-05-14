Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров

Источник изображения: topwar.ru

Команда компаний Sikorsky Aircraft и Boeing продолжает испытания вертолета SB-1 Defiant. Сейчас, спустя чуть более года после первого полета представлено новое видео с испытаний этой интересной машины.

Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года. Испытания летательного аппарата, как и ряда других вертолетов и конвертопланов проводятся в рамках реализации программы Министерства обороны США Future Vertical Lift по созданию воздушных машин вертикального взлета.

После анонсирования и последующих испытаний SB-1 Defiant средства массовой информации заговорили о новом перспективном американском геликоптере, который может изменить лицо современного мирового вертолетостроения, отличаясь впечатляющими техническими характеристиками.

Сочетание способности к вертикальному взлету и посадке с высокой скоростью очень заинтересовало американских военных. Предлагаемый вертолет Defiant использует инновационную схему с соосным расположением несущих винтов специальной конструкции. Вертолет отличается высокой маневренностью и способен развивать крейсерскую скорость в 460 км/ч, что очень много для вертолета.

Источник изображения: topwar.ru

Такие характеристики делают машину незаменимой при проведении специальных операций, высадки десанта, эвакуации раненых с поля боя. Пока опытный образец представляет собой исключительно транспортный вертолет, предназначенный для перевозки личного состава, но в будущем не исключено, что вертолет будет вооружен пулеметными или гранатометными установками для поддержки боевых групп десанта, которым предстоит высаживаться с Defiant.

Разработчики рассчитывают, что он сможет заменить UH-60 «Black Hawk». Правда, у вертолета есть и серьезный конкурент - конвертоплан V-280 Valor, над проектом которого работают специалисты компаний Bell Helicopter и Lockheed Martin. Впрочем, учитывая сложность конвертопланов в эксплуатации, далеко не факт, что V-280 Valor сможет выиграть конкурентную борьбу с вертолетом SB-1 Defiant.

Видео маневрирования в воздухе:

Testing continues for the #SB1Defiant, expanding the flight envelope and demonstrating low altitude maneuverability. These capabilities are crucial for the @USArmy’s future long-range assault mission. Learn more: https://t.co/ckotKBpKmu #FVL #FLRAA pic.twitter.com/qYJciVaWGY - Sikorsky (@Sikorsky) May 12, 2020

Текущие испытания были посвящены дальнейшей проверке летных качеств и технических характеристик вертолета. За полетом вертолета наблюдали высокопоставленные гости - министр армии Райан Маккарти и сенатор Тэмми Дакворт – подполковник в отставке. О последней стоит сказать особо: эта женщина в прошлом служила пилотом вертолета в Национальной гвардии США, участвовала в боевых действиях в Ираке и лишилась обеих ног из-за аварии вертолёта.

Перед высокими гостями испытаний вертолет Defiant продемонстрировал возможность совершать маневры на малых высотах. В ролике видно, как вертолет совершает разворот, а также маневрирует над землей.

Как подчеркивается в официальном заявлении по поводу маневров, возможность действовать на малых высотах приобретет в дальнейшем определяющее значение для штурмовых миссий американской армии. В локальных конфликтах, в том числе и на больших расстояниях от границы Соединенных Штатов, новый вертолет может сыграть очень важную роль для воздушно-десантных и разведывательных подразделений.