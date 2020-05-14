Необходимо ускорить выполнение оборонного госзаказа - Путин

Выполнение государственного оборонного заказа по некоторым направлениям может быть ускорено для загрузки предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Так же как может быть и гособоронзаказ - сдвинуть по некоторым позициям тоже влево», - сказал Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.

Как сообщал Интерфакс, в 2019 году Воздушно-космические силы России получили 143 самолета и вертолета. 9 мая в интервью вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в 2020 году ВКС получат первые серийные истребителей пятого поколения Су-57.

По словам Борисова, испытания Су-57 вошли в завершающую стадию. «В 2020 году планируется поставить самолёты из установочной партии, в дальнейшем - существенно увеличить объемы. Государственный контракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», - сказал Борисов.