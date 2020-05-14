От «Амура» до «Триумфа» - в КНР дали высокую оценку российской ПВО

Созданные в 2015 году войска противовоздушной и противоракетной обороны России отличает прекрасная оснащенность новейшими системами обнаружения и нейтрализации воздушных и космических угроз, постоянная боевая подготовка расчетов, готовность защитить от воздушного нападения не только объекты на территории РФ, но и ее союзников.

Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на китайский портал «Чжунго цзюньван».

Войска ПВО раскрыли зонтик безопасности над союзниками и внесли существенный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере безопасности. Практически завершено создание российско-белорусской системы воздушно-космической обороны. Создается механизм взаимного оповещения между Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном и Россией.

На международных учениях «Славянский щит-2019» российские войска ПВО-ПРО играли ведущую роль. На маневрах, в частности, отрабатывались совместные размещение сил, несение боевого дежурства по защите воздушного пространства и отражение ударов крылатых ракет и беспилотников. Активно применялись ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». В рамках военного сотрудничества армия России разместила эти системы в Сербии, создав на юге Европы буферную зону для обеспечения воздушной безопасности в противовес расширению НАТО.

Зенитные комплексы С-400 «Триумф» известны уже всему миру, однако совсем недавно была принята на вооружение другая выдающаяся зенитная система, С-350 «Витязь». Ее боекомплект в четыре раза больше, чем у «Триумфа», и «Витязь» способен эффективно противостоять любой воздушной угрозе: от беспилотника до крылатой ракеты.

В Мордовии заступил на боевое дежурство первый дальний радар типа «Контейнер», способный контролировать воздушную обстановку в радиусе трех тысяч километров. Аналогичные РЛС планируется разместить в Арктике и под Калининградом. В распоряжении 1-й армии ПВО-ПРО имеется уникальная противоракетная система А-135 «Амур».