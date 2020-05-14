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Часть долгов ОАК предполагается реструктурировать на 15 лет - вице-премьер Борисов

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Одобрена уточненная программа финансового оздоровления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Программа финансового оздоровления принята на заседании правительственной комиссии 12 мая с учетом уточнения объема мер государственной поддержки, о которых сегодня доложат Минпромторг и Минтранс", - сказал он на совещании по вопросам поддержки авиационной отрасли, которое в среду проводит президент РФ Владимир Путин.

Борисов уточнил, что утвержденная программа предусматривает государственную поддержку за счет докапитализации и реструктуризации проблемной задолженности корпорации перед банками на 15 лет, "корпоративную и управленческую оптимизацию" в течение трех лет, а также трансформацию научно-конструкторского блока в течение 5 лет.

Экономический эффект от этого "в программный период" оценивается примерно в 300 млрд руб., сказал вице-премьер. Кроме того, по его словам, предполагается реализация непрофильных активов ОАК "с ожидаемым эффектом около 17 млрд руб.".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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