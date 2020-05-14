Не лечит, а калечит - использование аппарата ИВЛ «Авента-М» приостановлено

Росздравнадзор приостановил использование аппарата ИВЛ «Авента-М» после двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 и 12 мая. Именно эти аппараты использовались там для оказания медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) приостановила обращение на территории России медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» c принадлежностями, произведенного Уральским приборостроительным заводом», - говорится в сообщении ведомства.

Временные ограничения касаются аппаратов, выпущенных с 1 апреля 2020 года.

«Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в городской клинической больнице им. Спасокукоцкого в Москве и больнице святого Георгия в Петербурге, где произошел пожар, унесший жизни шести пациентов на ИВЛ», - указала пресс-служба. В ведомстве уточнили, что соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге, среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.