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Интерфакс-АВН

Военные пока не отменяют форум "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот", где создаётся Covid-госпиталь

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Международный военно-технический форум "Армия-2019" в регионах России
Международный военно-технический форум "Армия-2019" в регионах России.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Эффективность электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) российского военного ведомства планируется обсудить в рамках намеченного на август Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020", сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы совершенствования ЭИОС военных образовательных учреждений Минобороны России, наполнения её модулей актуальной информацией, предназначенной для повышения эффективности научного и информационного обеспечения образовательного процесса", - сказано в сообщении, размещённом в среду на сайте военного ведомства.

По его данным, мероприятия научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" "пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска".

Ранее сообщалось, что на базе четырех главных павильонов (А, B, C, D) КВЦ "Патриот", в которых ежегодно проходит МВТФ "Армия" создают госпиталь почти на 1,5 тыс. пациентов.

О переносе форума не сообщалось.

Накануне пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья информировала, что для работы в инфекционном госпитале для больных Covid-19 в парке "Патриот" Минобороны направит 630 медиков.

"Минобороны направляет нам 630 человек: врачей, средний и младший медперсонал. Среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой. Мы тоже активно набираем медработников", - цитировала пресс-служба руководителя инфекционного центра "Патриот", заместителя главврача Одинцовской горбольницы Дмитрия Айзикова.

Госпиталь начал работу с 7 мая.

К середине мая центр будет функционировать в полном объеме, уже завершается формирование персонала, медработникам предоставляется бесплатное проживание в гостиницах Одинцовского округа, трехразовое питание, трансфер к месту работы и обратно.

Ранее сообщалось, что два павильона по 400 койко-мест уже полностью оборудованы, в павильоне D планируется создать реанимационное отделение на 200 мест. "До 15 мая планируем завершить все работы, и полностью госпиталь на 1 420 мест будет готов к работе", - сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

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