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Газета.ru

Без родителей и в карантине: как пройдет весенний призыв - 2020

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны допустило маневр в призывной кампании из-за коронавируса

В Минобороны допустили возможность маневра призывными ресурсами в ходе весенней кампании - 2020 с учетом ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Какие изменения в отправке призывного контингента в войска ждут Россию, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Одним из первостепенных для нас вопросов на сегодняшний день является недопущение проникновения инфекции в Вооруженные силы. И для этого предусмотрен целый ряд мер - от порога военных комиссариатов, каждый из которых работает сегодня в условиях усиленного противоэпидемического режима, до прибытия новобранцев в воинскую часть», - заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в интервью газете «Красная звезда».

По словам военачальника, все сотрудники и медицинский персонал военкоматов обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антибактерицидными средствами. Изучение личных дел граждан, подлежащих призыву на военную службу, осуществляется удаленно - при помощи современных телекоммуникационных средств.

«К настоящему времени подготовлено более 360 тыс. личных дел призывников для рассмотрения на заседаниях призывных комиссий», - отметил генерал армии Герасимов. В этом году, напомним, ряды российской армии должны пополнить 135 тыс. новобранцев.

Причем удаленное изучение личных дел не исключает полного медицинского и психологического обследования. К началу работы призывных комиссий будут подготовлены все материалы, чтобы гражданам, прибывшим в военный комиссариат на призывные комиссии, оставалось только пройти медицинское освидетельствование и тестирование профессионально-психологического отбора.

Призывники, как и раньше, прежде чем отправиться в те или иные войска, получат заключение, как минимум, семи врачей-специалистов, таких как терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог.

«Отмечу также, что в первую очередь на заседания призывных комиссий будут вызваны граждане, которые могут быть гарантированно направлены в войска. И таких - не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на сегодняшний день отобрано порядка 140 тыс.» - сообщил генерал армии Герасимов.

С целью проведения термометрии призывников все медицинские посты на сборных и призывных пунктах обеспечены бесконтактными термометрами. Призывники на весь период следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками.

«Кроме этого, каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции. Лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды», - рассказал Валерий Герасимов.

Для проведения дезинфекционных мероприятий на сборные пункты выделена специальная техника войск РХБ защиты, 32 нештатные дезинфекционные команды, 3,7 т дезинфицирующих средств.

Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы.

«Таким образом, созданные в военных комиссариатах запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на наличие коронавирусной инфекции позволяют выполнить задачи призыва своевременно и в полном объеме, а при необходимости, реагировать на возможные изменения санитарно-эпидемиологической обстановки», - полагает Валерий Герасимов.

Все перевозки призывного контингента спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами. Для этого железнодорожные перевозки будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами пассажирских поездов в соответствии с графиком их движения или воинскими эшелонами, при этом количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих будет сокращено на треть. Самолеты же гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами.

«Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, призванных на военную службу, после их прибытия в воинскую часть предусмотрено проведение двухнедельного карантина. При этом накануне прибытия молодого пополнения будет проведена дезинфекция помещений казарм, столовых и учебных классов», - рассказал Герасимов.

По его словам, для проведения изоляционных и режимно-ограничительных мероприятий призывники будут размещены в отдельной казарме или на отдельном этаже в соответствии с установленными нормами. Приступить к исполнению должностных обязанностей и влиться в свои воинские коллективы новобранцы смогут лишь по окончанию карантина, во время которого также будут проводиться медицинские осмотры и психологическое обследование.

Никаких изменений в плане комплектования научных, научно-производственных и спортивных рот при этом не предусмотрено.

«Мы продолжим комплектовать научные роты, в том числе и Военный инновационный технополис «Эра», а также научно-производственные роты военнослужащими с высшим образованием. В эти роты будет направлено 470 человек. Наиболее перспективные спортсмены (189 человек) будут направлены в спортивные роты, которые обеспечивают наряду с военной подготовкой развитие их способностей и обеспечивают достижение высоких спортивных результатов», - рассказал начальник Генерального штаба.

Вместе с тем в процедуре весеннего призыва 2020 года есть и определенные изменения.

В частности, проведение торжественных отправок со сборных пунктов субъектов Российской Федерации до снятия противоэпидемических ограничений не планируется. Не допускается также, в целях исключения инфицирования личного состава, присутствие родителей военнослужащих в местах их проживания и районах дислокации воинских частей при проведении ритуала приведения пополнения к Военной присяге.

Одновременно с призывом организовано увольнение в запас уже отслуживших свой положенный год военнослужащих. В настоящее время домой убыло более 6 тыс. военнослужащих. При этом своевременное их увольнение обеспечивают командиры воинских частей. Они проводят инструктаж и организованную отправку уволенных в запас граждан, в том числе их доставку до железнодорожного вокзала или аэропорта. Кроме того, эти граждане также обеспечиваются медицинскими масками и дезинфицирующими средствами с учетом времени нахождения в пути следования.

При этом, по словам военачальника, информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном времени.

«В случае же осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами», - заключил генерал армии Валерий Герасимов.

При этом какого-то тайного смысла в выражении «маневр призывными ресурсами» нет, считает замначальника центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Просто все мероприятия весеннего призыва 2020 года будут проводиться с учетом последних данных по распространению коронавирусу. И при необходимости корректироваться. К примеру, до нормализации обстановки с COVID-19 в пункте A команда призывников может быть временно направлена в пункт В. Но не более того. Какого-либо стратегического смысла, и тем более в масштабах страны эти меры иметь не будут», - пояснил эксперт «Газете.Ru».

Как ранее писала «Газета.Ru», состоявшаяся 29 апреля Коллегия Минобороны особое внимание уделила весеннему призыву граждан на военную службу, который стартовал 1 апреля.

В Минобороны еще тогда подчеркивали, что в военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств. По прибытии в воинские части призывники пройдут двухнедельный карантин.

«Подчеркну, что все мероприятия, связанные с призывом, решаются в тесном взаимодействии с главами субъектов Российской Федерации, в том числе в формате региональных штабов по противодействию распространению коронавирусной инфекции», - заявил в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу.

Еще в марте этого года «Газета.Ru» прогнозировала, что весенний призыв 2020 года состоится непременно, но вся призывная кампания в условиях распространения COVID-19 неизбежно примет характер специальной операции. По сути, так все оно сегодня и выглядит, и заявления руководителей военных ведомств подтверждают это.


Отдел "Армия"

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Страны
Россия
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Герасимов Валерий
Макиенко Константин
Шойгу Сергей
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2020-й год
Военные учения
Медицина
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