Войти
Военное обозрение

Премьер Украины: «Зелёная» энергетика - это хорошо, но пока дорого

518
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вытеснение дорогой «зеленой» энергетикой дешевой атомной энергии стало одной из причин кризиса отрасли на Украине. В связи с этим, необходимо расследовать массовую выдачу государственной компанией «Укрэнерго» разрешений на подключение к энергетической сети страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по видеосвязи участникам заседания комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады.

Глава украинского правительства считает, что эта ситуация требует внимательного изучения:

Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось.

Премьер также отметил, что полностью поддерживает экологически чистую и возобновляемую энергетику, но она не должна быть настолько дорогой:

Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешёвой. Пока это дорого.

По данным национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), доля «зеленой» электроэнергии увеличилась до 8 процентов и составила 26 процентов финансового оборота на энергетическом рынке.

Известно, что наиболее крупным на Украине производителем электроэнергии из возобновляемых источников является холдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
20.01.2020
Украина и Грузия обвинили Россию в воспрепятствовании морским поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях
13.09.2018
Заявления о переброске ВСУ в Приазовье не впечатлят Россию, считает эксперт
27.04.2016
Доза отлучения
01.07.2014
Россия проигрывает космическую гонку Китаю
29.11.2011
Как сейчас обстоит ситуация с российским стрелковым оружием: по итогам «Интерполитех-2011»
17.07.2007
ДОВСЕ. Вперед к железному занавесу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 15:57
  • 14
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 14.05 14:18
  • 0
УАЗ «буханка» - самый популярный внедорожник в России
  • 14.05 14:11
  • 17
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 14.05 13:41
  • 2
10 Крутых рогаток для охоты и рыбалки с Алиэкспресс + амуниция для стрельбы
  • 14.05 13:10
  • 3
Генералам и полковникам каракулевые шапки предлагается заменить меховыми - проект постановления правительства РФ
  • 14.05 12:18
  • 2
Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ
  • 14.05 12:07
  • 2
Учения ВМС Ирана закончились трагедией
  • 14.05 11:53
  • 17
Как вернуть себе Победу?
  • 14.05 11:32
  • 14
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 14.05 11:12
  • 48
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 14.05 10:55
  • 2
XM1155: снайперский снаряд с дальностью свыше 100 км
  • 14.05 09:46
  • 19
На подходе С-500
  • 14.05 08:51
  • 2077
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.05 08:50
  • 1
NOMARS: без моряков, но с ракетами
  • 14.05 08:47
  • 1
В Норвегии назвали угрозой новый американский радар