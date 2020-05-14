Премьер Украины: «Зелёная» энергетика - это хорошо, но пока дорого

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Вытеснение дорогой «зеленой» энергетикой дешевой атомной энергии стало одной из причин кризиса отрасли на Украине. В связи с этим, необходимо расследовать массовую выдачу государственной компанией «Укрэнерго» разрешений на подключение к энергетической сети страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по видеосвязи участникам заседания комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады.

Глава украинского правительства считает, что эта ситуация требует внимательного изучения:

Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось.

Премьер также отметил, что полностью поддерживает экологически чистую и возобновляемую энергетику, но она не должна быть настолько дорогой:

Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешёвой. Пока это дорого.

По данным национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), доля «зеленой» электроэнергии увеличилась до 8 процентов и составила 26 процентов финансового оборота на энергетическом рынке.

Известно, что наиболее крупным на Украине производителем электроэнергии из возобновляемых источников является холдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову.