Генералам и полковникам каракулевые шапки предлагается заменить меховыми - проект постановления правительства РФ

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Высшим офицерам, полковникам и капитанам первого ранга российских Вооружённых сил предлагается отменить ношение шапок-ушанок из каракуля, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

"Во исполнение решения президента Российской Федерации от 29 января 2020 г. № ПР-157 высшие офицеры, полковники и капитаны 1 ранга будут обеспечиваться шапками ушанками меховыми с козырьком вместо шапок ушанок из каракуля с козырьком. При этом количество и срок носки новых головных уборов останется прежним", - сказано в документе, размещённом в четверг на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что "высшим офицерам, полковникам (капитанам 1 ранга) вместо шапки из каракуля с козырьком (1 штука на 5 лет) выдавать шапку меховую с козырьком нового образца (1 штука на 5 лет). "При этом полковникам (капитанам 1 ранга) шапку-ушанку меховую не выдавать", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.