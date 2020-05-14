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Интерфакс-АВН

Генералам и полковникам каракулевые шапки предлагается заменить меховыми - проект постановления правительства РФ

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Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов .
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов .
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Высшим офицерам, полковникам и капитанам первого ранга российских Вооружённых сил предлагается отменить ношение шапок-ушанок из каракуля, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

"Во исполнение решения президента Российской Федерации от 29 января 2020 г. № ПР-157 высшие офицеры, полковники и капитаны 1 ранга будут обеспечиваться шапками ушанками меховыми с козырьком вместо шапок ушанок из каракуля с козырьком. При этом количество и срок носки новых головных уборов останется прежним", - сказано в документе, размещённом в четверг на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что "высшим офицерам, полковникам (капитанам 1 ранга) вместо шапки из каракуля с козырьком (1 штука на 5 лет) выдавать шапку меховую с козырьком нового образца (1 штука на 5 лет). "При этом полковникам (капитанам 1 ранга) шапку-ушанку меховую не выдавать", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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3 комментария
№1
14.05.2020 12:04
Единственное что приходит в голову, это поговорка: ,,когда коту делать нечего, он себе яйца лижет".
+1
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№2
14.05.2020 12:55
Цитата, q
Единственное что приходит в голову, это поговорка: ,,когда коту делать нечего, он себе яйца лижет".

Не согласен, тема очень важная

+1
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№3
14.05.2020 13:10
Цитата, Tornado сообщ. №2
Не согласен, тема очень важная
Для ЛЮБЫХ военных да, важная. И тема была решена. Непонятно зачем надо её вновь поднимать? Каракуля в стране не осталось или полковников много? А может себестоимость "собачьего" меха ниже?;)
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