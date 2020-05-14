Норвегия и Германия обсуждают с TKMS обновленное предложение по поставке НАПЛ "Тип-212CD"

ЦАМТО, 13 мая. Как сообщило норвежское военное ведомство, Норвегия и Германия совместно реализуют закупку однотипных подводных лодок. Пересмотренное предложение по поставке было получено от ThyssenKrupp Marine Systems в феврале и в настоящее время стороны ведут соответствующие переговоры.

Как заявлено, получение от компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) пересмотренного предложения по продаже новых подводных лодок позволило Агентству по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) и Федеральному ведомству по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии приступить к обсуждению поставки с официальными представителями компании.

Как отмечается, обсуждается крупный и сложный проект, на который будет потрачен значительный объем средств налогоплательщиков, поэтому важно рационально использовать время, необходимое для детальной проработки контракта, в рамках которого будут поставлены современные подводные лодки для ВМС двух государств. На текущий момент поставлена цель завершить подготовку контракта до конца 2020 года.

При этом негативное влияние на переговорный процесс может оказать пандемия COVID-19. Стороны предприняли шаги для снижения данного воздействия к минимуму. Соглашение также будет содержать сроки и график поставок новых подводных лодок.

В настоящее время в боевом составе ВМС Норвегии имеется 6 подводных лодок класса "Ула". По оценке, данные субмарины смогут эксплуатироваться несколько дольше, чем первоначально планировалось. По этой причине ВМС Норвегии не останутся без подводного флота, даже если поставка новых НАПЛ задержится.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года Министерство обороны Норвегии сообщило, что норвежское правительство выбрало Германию в качестве стратегического партнера для реализации программы поставки подводных лодок нового поколения.

В рамках данного сотрудничества Норвегия планирует приобрести четыре подводные лодки, получившие обозначение "Тип-212CD" (Common Designs), которые будут построены ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле. ВМС Германии также закупят две подлодки в аналогичной конфигурации CD. В перспективе количество участников проекта потенциально может увеличиться за счет Нидерландов и Польши.

Министры обороны Норвегии и Германии на базе подводных лодок ВМС Германии в Эккернферде 22 августа 2017 года официально объявили о старте долгосрочной программы сотрудничестве в сфере закупки подводных лодок нового поколения.

Сотрудничество также будет распространяться на подготовку личного состава, проведение учений, поставку запасных частей, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию, а также промышленную кооперацию между оборонными предприятиями двух стран. Это позволит сэкономить средства на приобретении и эксплуатации НАПЛ. Компании Kongsberg, TKMS и Atlas Elektronik уже создали совместное предприятие, которое поставит систему боевого управления для немецких и норвежских субмарин. Потенциально эта СБУ может быть продана и другим странам.

Уполномоченные органы материального обеспечения ВС двух стран, NDMA и BAAINBw, 30 октября 2018 года получили начальное предложение от компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и приступили к его совместной оценке. Данный процесс завершился в июне 2019 года, после чего стороны приступили к дальнейшему обсуждению продажи с TKMS, поскольку условия компании не вполне устроили оборонные ведомства двух стран.