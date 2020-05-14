Турецкий политик назвал США и Израиль угрозой для Турции, а С-400 стратегическим активом

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Турецкие СМИ приводят заявления лидера партии Vatan («Родина») Догу Перинчека, прокомментировавшего заявления ряда турецких политиков о российских ЗРК С-400. Речь идёт в первую очередь о заявлениях оппозиционных турецких кругов, активно включившихся в процесс критики приобретения зенитных ракетных комплексов у России. В частности, заявлено, что «на эти средства Турция могла бы улучшить систему здравоохранения, приобрести средства защиты в период эпидемии».

Оппозиция:

Зачем они (ЗРК С-400) вообще были нужны, если их не активируют. Они превратятся в металлолом за 2,5 млрд долларов.

Догу Перинчек назвал такие заявления популизмом чистой воды. Канал «Бурса» приводит его слова о том, что он внимательно наблюдает за обсуждением вопроса покупки и развёртывания С-400 в Турции.

Политик отметил, что развитие любых сфер в стране невозможно без повышения уровня безопасности.

Перинчек:

В стране, где нет безопасности, не может быть и экономики. А если мы потерпим поражение в Восточном Средиземноморье, к югу от своих границ, вся наша безопасность рухнет вместе с потраченными ресурсами.

Глава турецкой партии «Родина» заявил о том, что у России ЗРК С-400 Анкара приобретала для защиты себя от США после известных событий, связанных с попыткой государственного переворота.

Турецкий политик:

Но угроза для нас исходит не только от американских сил, но также и от Израиля на востоке от Евфрата. Есть угроза на востоке Средиземного моря. США, Израиль, Греция, Южный Кипр - они объединились и проводят военные учения против нас.

Догу Перинчек добавил, что есть и страны, препятствующие реализации соглашения в рамках эксплуатации газопровода «Турецкий поток» в Черноморском регионе.

Политик:

Куда ни взглянуть, мы видим американскую и израильскую угрозу. Поэтому С-400 – наш стратегический актив.