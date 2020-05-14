Важное заявление Догу Перинчека об С-400: я обсуждал с властями... (Yeni Akit, Турция)

Известный турецкий политик в эфире местного телеканала прокомментировал ситуацию с С-400, которая волнует не только граждан страны, но и политические круги США. Из-за пандемии коронавируса введение в строй ЗРК российского производства было отложено. В этой связи поползли слухи, что Анкара сдалась под давлением Вашингтона.

Председатель партии "Родина" Догу Перинчек прокомментировал некоторые высказывания по поводу С-400. "Я очень внимательно слежу за этой темой, - отметил Перинчек. - Я также обсуждаю эту тему с властями. Вооруженные силы Турции решительно настроены использовать С-400".

Председатель партии "Родина" Догу Перинчек (Doğu Perinçek) ответил на муссируемый кругами Республиканской народной партии (РНП) тезис о том, что "С-400 станут просто металлоломом, деньги, которые мы могли потратить на борьбу с эпидемией коронавируса, пошли прахом". Перинчек подчеркнул, что С-400 были приобретены против угроз со стороны США и Израиля, и сказал: "В стране, где нет безопасности, не будет и экономики. ВС Турции решительно настроены использовать С-400. Эти системы, которые, как они говорили, "не купят", были куплены и будут использоваться".

Председатель партии "Родина" Догу Перинчек стал гостем программы на телеканале "Бурсада бугюн ТВ" (Bursa'da Bugün TV). Его попросили прокомментировать утверждения о том, что "С-400 не активируют, они станут металлоломом стоимостью 2,5 миллиарда долларов". Перинчек отметил, что эти утверждения не отражают действительности, и добавил: "Кылычдароглу (Kılıçdaroğlu, лидер РНП - прим. пер.) говорит, что мы впустую потратили деньги на С-400, они якобы не будут использоваться и станут металлоломом. Эти утверждения ошибочны, совершенно не реалистичны. Я очень внимательно слежу за этой темой. Я также обсуждаю эту тему с властями. Вооруженные силы Турции решительно настроены использовать С-400. Выделенные на это средства не пошли прахом. Если Турция потерпит поражение в Восточном Средиземноморье или к югу от себя, то все рухнет, то есть потраченные ресурсы - это ресурсы, которые в конечном итоге послужат и экономике. Потому что в стране, где нет безопасности, не будет и экономики".

С-400 важны

"Кроме того, С-400 - это не только выбор оружия, но и выбор стратегии, - продолжил Догу Перинчек. - Турция защищает себя от США. Угроза для нас исходит от американских сил и Израиля на востоке от Евфрата. Во-вторых, угроза исходит от Восточного Средиземноморья. США, Израиль, Греция, Южный Кипр объединились и проводят военные учения против Турции. И в Черноморье заключаются соглашения для препятствования "Турецкому потоку". В какую сторону мы ни посмотрим, мы видим американскую и израильскую угрозу. Турция сталкивается с необходимостью вооружаться перед лицом этих угроз. С этой точки зрения С-400 также являются стратегическим предпочтением. Это решение Турции, которая не сдается США. Партия "Родина" с самого начала боролась за приобретение С-400".