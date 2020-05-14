Войти
Интерфакс-АВН

Небензя не видит причин для продления СБ ООН оружейного эмбарго в отношении Ирана

422
0
+1
Василий Небензя (в центре)
Василий Небензя (в центре).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Нью-Йорк. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит никаких причин для продления в Совете Безопасности эмбарго на поставки вооружения в Иран.

"Я не вижу никаких причин, по которым в отношении Ирана должно быть введено оружейное эмбарго. Оно истекает 18 октября, это была временная мера. И для нас это очевидно", - сказал Небензя журналистам в ходе пресс-конференции по видеосвязи.

"На самом деле, это было и не эмбарго, давайте называть вещи своими именами. Конечно, де-факто вы можете назвать это эмбарго. Но это режим, в соответствии с которым Иран может импортировать оружие на основании решений Совета Безопасности", - пояснил российский постпред.

Ранее глава госдепартамента США Майк Помпео заявил, что американская администрация готова работать в СБ ООН над вопросом продления оружейного эмбарго против Ирана.

Помпео отметил, что если эти усилия не принесут результата, то США "изучат, какие есть альтернативные варианты, чтобы добиться поставленной задачи".

Он также призвал Совет безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил "Интерфаксу", что для России вопрос с действием оружейного эмбарго в отношении Ирана закрыт.

"Для нас вопрос с действием нынешнего режима в сфере поставок вооружений Ирану и поставок вооружений из Ирана, полностью закрыт с принятием резолюции 2231. Этот режим истечет в октябре текущего года", - сказал замминистра, комментируя заявления госсекретаря США Майка Помпео.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Компании
ООН
Похожие новости
30.05.2019
"Есть потенциал": США подозревают Россию в ядерных испытаниях
29.03.2019
Позиция России неизменна: Голанские высоты - территория Сирии - зампостпреда РФ при ООН
16.04.2018
Белый дом собирается наказать Кремль за несовершенные злодеяния
09.10.2017
Лавров: Москва надеется, что США сочтут востребованной сделку по иранскому атому
02.10.2015
Летим бомбить ИГ: Запад нехотя согласился с авиаударами России в Сирии
30.05.2012
Померятся силами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 15:33
  • 13
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 14.05 14:18
  • 0
УАЗ «буханка» - самый популярный внедорожник в России
  • 14.05 14:11
  • 17
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 14.05 13:41
  • 2
10 Крутых рогаток для охоты и рыбалки с Алиэкспресс + амуниция для стрельбы
  • 14.05 13:10
  • 3
Генералам и полковникам каракулевые шапки предлагается заменить меховыми - проект постановления правительства РФ
  • 14.05 12:18
  • 2
Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ
  • 14.05 12:07
  • 2
Учения ВМС Ирана закончились трагедией
  • 14.05 11:53
  • 17
Как вернуть себе Победу?
  • 14.05 11:32
  • 14
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 14.05 11:12
  • 48
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 14.05 10:55
  • 2
XM1155: снайперский снаряд с дальностью свыше 100 км
  • 14.05 09:46
  • 19
На подходе С-500
  • 14.05 08:51
  • 2077
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.05 08:50
  • 1
NOMARS: без моряков, но с ракетами
  • 14.05 08:47
  • 1
В Норвегии назвали угрозой новый американский радар