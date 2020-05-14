Трехствольный уничтожитель из КНДР - самая секретная самоходка 90-х годов

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Казалось бы, в наше время уже трудно кого-то чем-то удивить, но, когда семь лет назад в Сети появился северокорейский документальный фильм о деятельности Ким Чен Ира, то многие военные эксперты были просто озадачены.

В этой ленте впервые была продемонстрирована экзотическая по нынешним временам самоходная артиллерийская установка. Выполненная на шасси тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т боевая машина вооружена тремя длинными крупнокалиберными (около 400 мм) безоткатными орудиями. По всей видимости, предполагалось, что такая самоходка сможет метать тяжелые боеприпасы, которые уничтожают противника на значительных дальностях и больших площадях. Иначе какой смысл так увеличивать размеры и калибр.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Сразу вспоминаются печально закончившееся опыты 30-х годов Леонида Курчевского или послевоенные советские эксперименты 50-60 годов.

Данная САУ только один раз, и то мельком, была показана в этом уже удалённом из Сети фильме, и больше о ней нет никаких упоминаний. А ведь даже в КНДР почти все разработанные и не пошедшие в серию образцы военной техники хотя бы один раз, но демонстрировались на проводившихся военных парадах. А в данном случае - почему-то такая необыкновенная, трудно объяснимая секретность. Возможно, был изготовлен всего лишь один экспериментальный образец, который полностью разрушился во время испытаний. Причем провал был таким катастрофическим, что об этом экзотическом оружии постарались побыстрее забыть.

Лев Романов