Черноморский флот получит три корвета и серию малых ракетных кораблей с "Калибрами" - главком ВМФ

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот в ближайшей перспективе будет усилен тремя новыми корветами, серией малых ракетных кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" и шестью патрульными кораблями, сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

"Буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из шести патрульных кораблей проекта 22160. Надводная составляющая Черноморского флота также пополнится в ближнесрочной перспективе тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, серией малых ракетных кораблей проекта 22800", - сказал Евменов в своем поздравлении ко дню Черноморского флота, текст которого приводит пресс-служба ВМФ.

Он также отметил, что будет продолжена модернизация береговой инфраструктуры судоремонта и судостроения.

"Черноморский флот находится на этапе активного оснащения и развития. Этот процесс продиктован логичной необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге", - заявил Евменов.

Главком подчеркнул, что Черноморский флот будет сбалансированным, самодостаточным и продолжит обеспечивать постоянное присутствие ВМФ России в Средиземном море.

Как сообщалось, в 2020 году Черноморский флот будет усилен новым корветом проекта 20380 "Ретивый".

Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль. Основу вооружения кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и зенитными ракетными комплексами АК-630.