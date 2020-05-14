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Известия.ru

Армия — спасение: военные химики дезинфицируют сборные пункты и поезда

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ольга Смольская

Мобильные отряды войск химзащиты обеспечат безопасность призывников на пути к месту службы

Безопасность новобранцев на пути от призывных пунктов до места службы обеспечат мобильные отряды войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ). Они уже начали обрабатывать помещения военкоматов и прилегающие территории спецсредствами. Процедуру будут проводить ежедневно по мере смены команд призывников. Отряды военных химиков также продезинфицируют поезда и другой транспорт, в котором молодых людей планируют доставлять в воинские части. Вместе с другими мерами профилактики это должно минимизировать число заболевших COVID-19 в армии. Первые отправки новобранцев в войска из Москвы и Подмосковья пройдут 20 мая.

Приказано обработать

Мобильные отряды химзащиты уже сформированы во всех военных округах, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Так, в настоящее время бойцы подразделений РХБЗ Западного военного округа работают на городском сборном пункте Москвы. Они продезинфицировали все лестницы и помещения, а также прилегающую территорию. Санобработка будет проходить ежедневно во все время призывной компании. В рамках профилактики в военкоматы и призывные пункты также завезли медицинские маски, дезинфицирующие средства и бесконтактные термометры.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что призывные комиссии уже заработали, и первые отправки новобранцев к месту службы из Москвы и Подмосковья начнутся 20 мая. Всего в весеннюю призывную кампанию из столичного региона в войска поедут около 10 тыс. молодых людей. Все призывники пройдут тестирование на коронавирус.

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Источник изображения: iz.ru

— Любые профилактические меры лишними не будут. Самый главный вопрос сейчас — безопасность здоровья призывников, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Необходимо, чтобы сборный пункт был полностью стерильной зоной. Вирус может оставаться на перилах, дверных ручках, всё это требует тщательной дезинфекции. Наряду с масками и многоэтапной проверкой самочувствия новобранцев это создаст серьёзный барьер на пути инфекции.

Для дезинфекции территории и наружных стен используют авторазливочные станции АРС14КМ на шасси КамАЗа. Это многофункциональная техника, которая может применяться и при пожаротушении, и для помывки личного состава, и при создании аэрозольных завес. При проведении санобработки станцию заправляют раствором дветретиосновной соли гипохлорита кальция (ДТСГК). Для дезинфекции внутренних помещений военные химики используют мобильный санитарный опрыскиватель с тем же дезинфектором.

Отдельными эшелонами

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что военное ведомство меняет порядок доставки призывников в части. Если раньше они передвигались в вагонах вместе с другими гражданскими пассажирами, то в эту призывную кампанию молодых солдат будут развозить к местам службы отдельными воинскими эшелонами и самолётами. Все контакты новобранцев с внешним миром по пути следования будут исключены.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Источник изображения: iz.ru

Все вагоны перед подачей продезинфицируют, а в пути будут действовать строгие правила изоляции — группы призывников не смогут контактировать между собой. Кроме того, пассажирам воинских эшелонов запретят покидать их во время остановок. В вагонах предусмотрены медицинские посты и специальная изолированная зона на случай, если у кого-то из новобранцев в пути выявят COVID-19.

Поэтапная дезинфекция

В настоящее время в каждом военном округе есть отдельная бригада РХБЗ, а в составе каждой общевойсковой армии — полк. На их базе с апреля формируют мобильные отряды, которые при необходимости задействуют для санобработки промышленных объектов, медучреждений и воинских частей.

Дополнительная санобработка помещений и транспорта снизит риски распространения инфекции среди призывного контингента, однако полностью их не исключит, рассказала «Известиям» врач-вирусолог Анна Орешкова.

— Во время инкубационного периода вирус может не вызывать симптомов, и остаётся вероятность, что инфицированный молодой человек заразит других, — отметила эксперт. —- Дезинфекция поверхностей — полезная мера, но также необходимо непрерывно наблюдать за состоянием здоровья ребят.

Дезинфекция военного комиссариата Новосибирска

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

Профилактические меры с начала весеннего призыва предпринимают на всех этапах. Молодые люди проходят медицинские посты на входе в военкомат. Когда они прибывают с вещами на призывные пункты, то также проходят проверку самочувствия. После этого их распределяют по командам, которые направляют в разные регионы, рода войск и воинские части. В этом году все партии ждут отправки в отдельных помещениях с полным запретом на контакты с другими группами. По прибытии в воинские части молодые люди пройдут еще и двухнедельный карантин.

Указ «О призыве в апреле — июле 2020 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» президент подписал 30 марта. В соответствии с документом в ближайшие месяцы в Вооруженные силы и войска других силовых ведомств должны прийти 135 тыс. новобранцев. Основной поток призывников в части придётся на конец мая и июнь.

Как сообщали «Известия», в связи с пандемией оборонное ведомство решило отправить курсантов и слушателей академий по домам досрочно. Кроме того, солдаты, которые в эти месяцы выслужат свой срок и будут уволены в запас, поедут домой в специально заказанных для этого поездах и самолётах. Там у них не будет возможности контактировать с другими гражданами.


Алексей Рамм, Роман Крецул

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