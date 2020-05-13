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Более 600 медиков направит Минобороны РФ для работы в инфекционном госпитале в парке "Патриот"

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Военнослужащий-медик ВС РФ
Военнослужащий-медик ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

Одинцово. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Для работы в инфекционном госпитале для больных COVID-19 в парке "Патриот" Минобороны направит 630 медиков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Минобороны направляет нам 630 человек: врачей, средний и младший медперсонал. Среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой. Мы тоже активно набираем медработников", - приводятся в сообщении слова руководителя инфекционного центра "Патриот", заместителя главврача Одинцовской горбольницы Дмитрия Айзикова.

В нем отмечается, что госпиталь начал свою работу с 7 мая.

К середине месяца центр будет функционировать в полном объеме, уже завершается формирование персонала, медработникам предоставляется бесплатное проживание в гостиницах Одинцовского округа, трехразовое питание, трансфер к месту работы и обратно.

Госпиталь почти на 1,5 тыс. пациентов создают на базе четырех главных павильонов (А, B, C,D) КВЦ "Патриот", в которых ежегодно проходит военно-технический форум "Армия".

Ранее сообщалось, что два павильона по 400 койко-мест уже полностью оборудованы, в павильоне D планируется создать реанимационное отделение на 200 мест. "До 15 мая планируем завершить все работы и полностью госпиталь на 1420 мест будет готов к работе", - сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

О том, что госпиталь для лечения больных коронавирусом планируется разместить на базе подмосковного КВЦ "Патриот", 29 апреля сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По словам источника, в госпитале будут работать врачи из Одинцово.

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