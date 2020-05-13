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Военное обозрение

Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря

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Источник изображения: topwar.ru

Шведские военные провели совместные стрельбы противокорабельными ракетами с суши, моря и воздуха. Учения были внезапными, без предварительного уведомления участников.

Как можно понять из снятого шведскими военными видеоматериала, было использовано не менее шести противокорабельных ракет RBS-15. Ракеты запускались залпами по две с прибрежной пусковой установки, истребителя JAS 39 Gripen и с борта корвета типа Visby.

Шведы на практике проверили и протестировали возможность отразить атаки кораблей в акватории Балтийского моря.

Противокорабельная ракета RBS-15, которая применялась во время учений, выпускается шведской компанией Saab.

Следует отметить, что учения проводились во время эпидемии коронавируса. Одной их целей маневров была демонстрация того, что шведская армия сохраняет постоянную боеготовность к защите территориальной целостности страны даже в ситуации, когда часть вооруженных сил оказывает поддержку населению и помогает системе здравоохранения в борьбе с распространением инфекции COVID-19.

Проведение стрельб вписывается в политику, проводимую Стокгольмом для усиления мер по защите от потенциальной угрозы, которую по мнению шведского руководства, представляет Россия. После присоединения Крыма к России в 2014 году Швеция приняла решение о наращивании оборонных расходов, ускорении модернизации вооруженных сил, а также об увеличении численности армии и восстановлении призыва.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Продукция
Gripen NG
RBS-15
Компании
SAAB
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
13.05.2020 14:19
Цитата, q
Учения были внезапными, без предварительного уведомления участников
Цитата, q
Предупреждать надо участников, а то могут и без памперсов начать войнушку.
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