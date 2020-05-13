"Я всего боюсь": в Норвегии переживают из-за реакции РФ на радар США

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ. По словам норвежцев, эта РЛС представляет собой опасность для всего города. Ранее в России уже высказывали возмущение в связи с размещением этой установки, предполагая, что она может собирать развединформацию.

Вооруженные силы Норвегии модернизируют радар системы "Глобус" в городе Варде на севере страны, устанавливая новое оборудование из США. Как сообщает телеканал NRK, это вызывает у местных жителей опасения возможной реакции России на такие действия.

Мэр города Варде Эрьян Йенсен назвал этот радар занозой в глазу у России. По его словам, нельзя исключать обострения ситуации.

"Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку. Просто ужасно", - пожаловался изданию местный житель Стиг Нильсен.

Другой житель города Асле Кристиансен отметил, что этот радар представляет угрозу всему сообществу. «Смотришь на это все и расстраиваешься", - сказал он.

Издание The Barents Observer со ссылкой на директора разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде ранее передавало, что 11 российских бомбардировщиков отработали нанесение удара по норвежскому радару в Варде. Журналисты указали, что "драматично сымитированная атака" произошла 14 февраля 2018 года. Другое аналогичное "нападение" Россия предприняла за год до этого, сообщали в СМИ. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

Система "Глобус" находится в этом населенном пункте с 1998 года. Это совместный проект космического командования ВВС США и норвежской разведывательной службы. Вашингтон решил разместить новую радиолокационную станцию (РЛС) в 55 км от границы Норвегии с Россией еще в 2016 году. Строительство нового мощного радара должно завершиться в 2020 году.

По официальной версии этот комплекс находится в Норвегии для отслеживания космического мусора. Но российские и западные эксперты уверены, что этот объект - одно из ключевых звеньев в американской системе предупреждения о возможном ракетно-ядерном ударе. Такая теория объясняется тем, что РЛС расположена вблизи проекции вероятных траекторий ракет, которые стартуют из европейских районов России, в том числе с базы Северного флота.

В мае прошлого года телеканал NRK сообщал, что США начали строительство нового военного радара «Глобус-2» в Норвегии.

Журналисты отметили, что эта РЛС станет модернизированной версией установленного в 1990-х годах «Глобуса». На реализацию работ власти Соединенных Штатов выделили порядка $118 млн.

В связи с этим подполковник Тормод Хейер из Норвежского колледжа обороны выразил опасение из-за возможной реакции на эти действия со стороны России. Он допустил, что в случае вооруженного конфликта указанная территория станет целью для военной атаки. В то же время подполковник выразил мнение, что разрешение на присутствие американцев в Варде - это плод не очень грамотной политики Норвегии.

«Я думаю, что лучше всего было отправлять норвежских операторов для обучения в США. И Россия, и США, и Норвегия выиграли бы от этого», - сказал Хейер.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской РЛС в Норвегии.

«В общем-то, ни для кого не секрет, что получаемая информация передается непосредственно в США... Мы этот вопрос ставили регулярно перед норвежской стороной, норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция», - сказала официальный представитель МИДа.

Как подчеркивала Захарова, у Москвы есть все основания полагать, что радар будет отслеживать происходящее именно на территории РФ и станет частью американской системы противоракетной обороны (ПРО).

К тому же, решение о размещении РЛС США в этом районе - это не сугубо норвежский вопрос - он относится к общему контексту сохранения стабильности и предсказуемости на севере, отметила она.

«Очевидно, что военные приготовления вблизи границ, будь то российская граница или другая граница, не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной. Мы исходим из того, что будут приняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности», - подчеркнула она.

Лидия Мисник