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ЦАМТО

Расчеты С-400 Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели подготовку к заступлению на боевое дежурство

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 12 мая. В зенитном ракетном полку, оснащенном системой С-400 "Триумф" Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО, началась заблаговременная подготовка дежурных смен боевых расчетов к заступлению на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.

В ходе мероприятия были проведены теоретические занятия по изучению руководящих документов по организации и несению боевого дежурства, отработаны нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, а также нормативы по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами.

Кроме того, по плану подготовки расчеты отразили учебные налеты массированного ракетного авиационного удара условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах.

Подобные налеты используются в учебных центрах боевого применения зенитных ракетных войск "Ашулук", "Телемба" и "Капустин Яр" для тренировок зенитных ракетных расчетов с применением электронных и боевых пусков зенитных управляемых ракет.

Также в ходе подготовки будет выполнен комплекс пятинедельного технического обслуживания зенитной ракетной техники, ее настройки и юстировки.

По итогам заблаговременной подготовки военнослужащим зенитного ракетного полка предстоит сдать зачеты на допуск к боевому дежурству, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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