Белорусские новости (Белоруссия): Москва и Вашингтон точат друг на друга зуб, а под прицелом — Белоруссия

Несмотря на попытки официального Минска в определенной степени дистанцироваться от Москвы, на Западе Белоруссию считают вероятной целью в случае возникновения вооруженного конфликта с Россией, утверждает автор оппозиционного белорусского сайта.

Лукашенко может поставить перед Россией вопрос о компенсации военных рисков.

Приближается 6 июня - дата, когда Минск и Москва должны окончательно определиться с продлением на очередной 25-летний срок соглашения от 1995 года об аренде территорий, на которых расположены российские военные объекты. Речь идет о радиолокационной станции (РЛС) дальнего обнаружения "Волга" и узле связи Военно-морского флота (ВМФ) РФ "Вилейка".

Как полагают авторы ряда публикаций в белорусских и российских СМИ, это обстоятельство может стать для Александра Лукашенко удобным поводом потребовать от Москвы платы (пусть и не в денежной форме) за дальнейшее использование земельных участков под зданиями и сооружениями ее военных объектов. Согласно действующим договоренностям, Россия за это не платит ни копейки.

Секреты американских учений

Между тем в последнее время у белорусского лидера появились новые козыри. Некоторое время назад американское издание Slate опубликовало статью, в которой были раскрыты детали секретных командно-штабных учений, проведенных Советом национальной безопасности США в конце президентства Барака Обамы.

Легенда одного из этапов этих учений предусматривала использование американского атомного оружия в связи с гипотетическим нападением российской армии с применением ядерных ракет на государства Балтии.

Причем в ответ на эту атаку планировалось обрушить ядерные боеприпасы не на войска агрессора, а на территорию Белоруссии, которая, номинально являясь союзником Москвы, в этой операции не принимала участия.

По мнению ряда российских экспертов, такой вроде бы нелогичный шаг объясняется боязнью американских генералов, что нанесение ядерного удара по России даже маломощными тактическими боеприпасами гарантированно приведет к обмену ударами между крупнейшими ракетными державами уже стратегическими боеголовками. А вот применение зарядов в три-пять килотонн против Белоруссии, которой нечем на это ответить, должно было бы стать для Москвы демонстрацией готовности США прибегнуть к самым крайним мерам, заставить ее отступить.

Значение "Волги" возросло

После ознакомления с публикацией в Slate ряд комментаторов задался вопросом: поражение каких именно объектов на территории Белоруссии могло бы, по логике американцев, заставить Москву отказаться от агрессивных замыслов в отношении западных соседей?

Скорее всего, полагают аналитики, на прицеле могут оказаться те объекты, которые имеют важнейшее значение для обороноспособности Российской Федерации. А это именно те самые РЛС дальнего обнаружения "Волга" и узел связи ВМФ РФ "Вилейка".

Как неоднократно сообщалось в СМИ, "Волга", входящая в состав российской системы предупреждения о ракетном нападении, предназначена для обнаружения пусков баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с территории Западной Европы и прилегающих морей. Работая в дециметровом диапазоне, эта РЛС может засекать ракеты на расстоянии до 4800 км, малозаметные цели с ЭПР 0,1 кв.м. - до 2000 км.

Сейчас, в связи с выходом США из Договора о РСМД, значение РЛС "Волга" для обороноспособности России значительно возросло, так как теперь ничто не мешает американцам разместить свои РСМД в Европе.

Узел связи "Вилейка": не только для ВМФ

Гораздо меньше, чем о РЛС "Волга", не только широкой общественности, но и многим экспертам, известно о 43-м узле связи ВМФ России "Вилейка", действующем с середины 60-х годов.

Его территория включает в себя антенное поле площадью в 400 га с мачтами 300-метровой высоты неподалеку от города Вилейка. Еще 250 га занимают сооружения и военная техника гарнизона, обслуживающего узел связи.

Передатчик "Антей", излучающий в диапазоне сверхдлинных волн, способен при помощи мачт антенного поля передавать сигнал, проникающий в глубь океанских вод на 50 м, на расстояние до 10 тыс. км. Он предназначен для поддержания связи с атомными подводными лодками, находящимися на боевом патрулировании в Атлантическом, Индийском и частично Тихом океанах.

Стратегическое значение узла связи "Вилейка" для Москвы трудно переоценить: через него российский генштаб передает команды на атомные подводные ракетоносцы.

Однако 43-й узел связи работает в интересах не только ВМФ. На его территории размещена аппаратура радиотехнической разведки, сканирующая прилегающие страны НАТО, а также накрывающие их территорию мощные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Москва слабо снабжает союзника оружием

В общем, можно согласиться с доводами тех аналитиков, которые полагают, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и Россией ее военные объекты на территории Белоруссии станут первоочередными целями для американских ракетно-ядерных ударов. И следовательно, продолжение эксплуатации этих объектов крайне опасно для нашей страны.

Между тем Россия, для которой Белоруссия - важнейший военный союзник и форпост на западном стратегическом направлении, фактически ничего не предпринимает для укрепления ее обороноспособности.

Полтора десятка имеющихся сегодня в белорусских ВВС и войсках ПВО советских зенитных ракетных комплексов С-300 никак не смогут противостоять ракетному удару потенциального противника. В еще большей степени это относится к зенитным комплексам среднего и ближнего действия.

По мнению авторов даже российских изданий, столь серьезное пренебрежение интересами союзника, каким бы он ни был несговорчивым, чревато для Москвы не только серьезными финансовыми издержками, но и потерями в области национальной безопасности. Ведь прочны только те альянсы, которые выгодны всем их участникам.

Так что у Лукашенко есть основания поставить перед Москвой вопрос о более щедром снабжении оружием или об экономических бонусах.

Впрочем, могу в этой связи повторить свой прогноз: белорусский руководитель не рискнет переигрывать в торге с Россией по поводу двух ее военных объектов в Белоруссии. Злить восточного союзника в вопросах безопасности слишком рискованно.

Александр Алесин