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Военное обозрение

РСЗО «Полонез» ВС Белоруссии способны держать под прицелом базы НАТО в Польше и Прибалтике

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Источник изображения: topwar.ru

Кадры белорусского военного парада от 9 мая 2020 года облетели многие страны мира. Особый, если можно так выразиться, отклик военный парад вызван в ряде стран НАТО. Внимание обращено, в частности, на прошедшие по центру Минска реактивные системы залпового огня «Полонез», которые на вооружении ВС РБ стоят уже около 4-х лет.

Натовские страны обеспокоились всё более развивающимися характеристиками белорусских ударных систем, а именно дальностью поражения целей. Максимальная дальность поражения целей для ракет «Полонеза» составляет 300 км. При размещении этих систем вдоль западных границ Республики Беларусь в зону поражения попадают части тех натовских группировок, которые были расположены на территории Польши и Прибалтики. Под прицелом оказываются несколько баз Североатлантического военного блока.

Например, от Бреста до Варшавы около 250 км, от приграничных районов Гродненской области до литовского аэродрома Шяуляй, где разместились британские авиаподразделения с «Тайфунами», по прямой – около 290 км. Около 300 км от тех же приграничных территорий Гродненщины до портовой инфраструктуры литовской Клайпеды, где зачастую идёт разгрузка натовских морских транспортов. Полностью «простреливается» и пресловутый Сувалкский коридор, «на оборону» которого в НАТО выделяется всё больше сил и средств.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, армия Беларуси даже в одиночку, обладая столь мощным и дальнобойным вооружением, как 301-мм В-200 «Полонез», способна сдерживать крупные силы НАТО от юго-востока Польши с его несколькими военными базами до территорий Прибалтийских республик с их всё более растущей концентрацией натовского военного контингента.

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Литва
Польша
Продукция
B-2 Spirit
Полонез РСЗО
Проекты
2020-й год
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Издания
Военный Парад
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