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Вестник Мордовии

Войны в Чечне: легендарные ветераны - ПТ-76 прикрыли бойцов огнем и броней

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Обычно, когда речь идет об использовании танков во время событий на Северном Кавказе, то, когда вспоминают первую Чеченскую, говорят о Т-72 и Т-80. Во вторую войну воевали уже, в основном, Т-62 и Т-72.

В то же время в боевой обстановке использовался танк, который к середине 90-х уже основательно устарел. Речь идет о плавающем ПТ-76, принятом на вооружение в далеком 1952 году. Легендарные бронемашины уже успели повоевать в Венгрии, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и Африке. Уже в конце 80-х их сняли с вооружения сухопутных войск и морской пехоты СССР. Однако небольшое число поступило во внутренние войска. Именно в их составе "семьдесят шестые" и попали на первую войну. Всего, по разным данным, применялось от одного до трех десятков единиц. Внешне они отличались нанесенной на борта в передней части корпуса эмблемой Северо-кавказского округа внутренних войск. Также на боках башни, ее крыше и корме корпуса была видна желто-красная эмблема ВВ. Перед бортовым номером имелась буква Н, которая, как рассказывали участники событий, обозначала принадлежность к части, дислоцированной в Нальчике.

Автор этих строк видел такие "катера с пушкой" в разбитом Грозном в феврале 1995 года. Они активно использовались на блок-постах, прикрывая бойцов ВВ огнем 76-мм орудий и броней. Использовали их и во время штурмовых действий, правда, не всегда удачно. Например, в Бамуте, в апреле 1995 года был потерян танк, которым командовал лейтенант Голубев. Погибший офицер посмертно награжден Орденом Мужества, хотя представляли его к Герою России.

По всей видимости, это была единственная потеря ПТ-76 во время первой войны.

Осенью 1999 года, танки снова пошли в бой. Правда, учитывая опыт, некоторые экипажи усилили защиту запасными траками и бортовыми экранами. Опять же, как и в первую, "пэтэшки" служили своеобразными передвижными дотами. Известно о потере, по крайней мере, одной машины, которая, по словам ветеранов, сгорела после попадания в нее нештатно сработавшей осветительной мины.

После стабилизации обстановки танки - ветераны были выведены из войск.

Лев Романов

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Страны
Венгрия
Вьетнам
Россия
Продукция
Т-62
Т-72
Т-80
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