Профессор о ракетном сотрудничестве с США: порог для ядерного оружия понижается (NRK, Норвегия)

Профессор Высшей школы обороны подполковник Тормуд Хейер убежден, что сотрудничество Норвегии с США в сфере разработки высокоточных вооружений повысит напряженность и усугубит недоверие в норвежско-российских пограничных районах.

США с Норвегией вместе разрабатывают ответ новому высокоточному российскому оружию.

"Норвегия тем самым понизит порог для применения обычных вооружений и ядерного оружия. На мирной повседневной жизни это, может, и не сказывается, но стратегическое соперничество усиливается", - говорит профессор Высшей школы обороны подполковник Тормуд Хейер (Tormod Heier).

Тормуд Хейер считает, что Россия рассматривает Норвегию в первую очередь как элемент боевой мощи США для сдерживания российского Северного флота в Норвежском море и на западе. От дальнейшего развития событий Хейер предостерегает.

"В конце концов, гиперзвуковые ракеты смогут нести как обычный, так и ядерный заряд, и у любой из сторон будет искушение отреагировать заранее, потому что никто не знает, какие боеголовки стоят у противника.

Создание более совершенных и смертоносных ракет национальным интересам Норвегии не соответствует. Наше преимущество - роль строителя мостов, которая способствует диалогу, разрядке и разоружению", - говорит Хейер.

Крепим оборону Норвегии

Министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen), напротив того, в пользе ракетного сотрудничества с США не сомневается.

"Данная технология может помочь укрепить оборону Норвегии от постоянно растущих воздушных угроз и станет важным вкладом в НАТО. На фоне усложняющейся ситуации с безопасностью важность тесного сотрудничества с ближайшими союзниками - включая самого важнейшего из них - США- усиливается", - говорит Бакке-Йенсен.

Министр обороны считает, что THOR-ER и российская система "Авангард" - системы совершенно разные и несопоставимые по характеристикам и назначению. Хотя обе эти системы относятся к классу гиперзвукового оружия, у ракет принципиально разная силовая установка.

Секретная разработка

Сотрудничество между министерством обороны США и Норвегией в разработке ракеты THOR-ER, которая будет впятеро быстрее скорости звука, продолжается уже пять лет.

С норвежской стороны участвует Институт оборонных исследований и компания "Наммо" (Nammo) с участием государства.

Компания "Наммо" - одна из немногих из стран НАТО, кто может разрабатывать, испытывать и производить современные ракетные двигатели для военных целей.

"Особенно это касается прямоточных двигателей. По ним мы считаемся одними из лидеров в западном мире", - говорит генеральный директор Мортен Браннцег (Morten Brandtzæg).

"Цель программы - разработать и испытать прототипы, которые подтвердят, что технология работает, как задумано", - говорит Браннцег.

Новое российское оружие

В своем выступлении 1 марта 2018 года президент Владимир Путин рассказал о новой российской программе вооружений.

Путин пообещал, что новое российское оружие сможет вывести из строя всю американскую систему обороны от ядерного удара.

Помимо прочего, Путиным упомянул "Кинжал" и "Авангард", чья скорость в пять раз превышает скорость звука. В декабре прошлого года Россия объявила, что "Авангард" стоит на боевом дежурстве.

У США в настоящий момент гиперзвукового оружия нет.

Норвежские технологии увеличат охват

Недавно Пентагон обнародовал информацию о ракетном сотрудничестве с Норвегией. По его словам, оно "предоставит критически важные технологии, необходимые для обеспечения военного превосходства США и союзников в сфере гиперзвукового оружия".

В пресс-релизе Пентагона, компания "Наммо" утверждает, что норвежские технологии обеспечат американскому гиперзвуковому оружию такую же дальность, что и у оружия потенциальных противников. Путин заявил, что дальность российского оружия практически неограниченна.

Цель сотрудничества с США - испытания в так называемых "эксплуатационно значимых условиях".

Первые испытания пройдут в на полигоне Андёйя в губернии Нурланн в следующем году.

Кроме того, есть американско-норвежская договоренность о рассмотрении будущего промышленного производства.

Министерство обороны считает, что ракетное сотрудничество выведет двустороннее партнерство с Пентагоном на качественно новый уровень.

"Усугубляет напряжение"

Лидер Социалистической левой партии Аудун Люсбаккен (Audun Lysbakken) опасается, что Норвегия рискует усугубить напряженность в отношениях между США и Россией. К тому же Люсбаккен считает, что и норвежской безопасности ракетное сотрудничество с США не способствует.

"Понятно, что Норвегия остается привлекательным партнером в развитии технологий, но надо сесть и подумать, соответствует ли столь тесное сотрудничество в разгар новой гонки вооружений норвежской политике безопасности", - говорит Люсбаккен.

"Нельзя нарушать баланс сил"

Депутат Стортинга от партии "Хёйре" Хóрек Эльвенес (Hårek Elvenes) говорит, что система ПРО в Норвегии должна разрабатываться вместе с нашими ближайшими союзниками. Он опасается, что Россия за последние годы укрепила как свои обычные вооружения, так и свой ядерный арсенал.

"Различие между обычным и ядерным оружием начала стираться. Более того, они явно нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Запад должен как-то отреагировать. Нельзя нарушать баланс сил в пользу России", - говорит Эльвенес.

"Повод" для беспокойства

Лидер партии Красных Бьёрнар Мокснес (Bjørnar Moxnes) считает Норвегия должна проводить сбалансированную политику безопасности и ставить собственные интересы превыше великодержавной политики США

"Когда Бюллетень ученых-атомщиков предупреждает, что эта технология оружия может усугубить риск войны а, в худшем случае, даже ядерной, это повод для беспокойства. Красные хотят ясности, будет ли эта ракетная технология применяться для ядерного оружия или нет", - говорит Бьёрнар Мокснес.

Борд Вормдал (Bård Wormdal)