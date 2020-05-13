Профессор о ракетном сотрудничестве с США: порог для ядерного оружия понижается (NRK, Норвегия)

Профессор Высшей школы обороны подполковник Тормуд Хейер убежден, что сотрудничество Норвегии с США в сфере разработки высокоточных вооружений повысит напряженность и усугубит недоверие в норвежско-российских пограничных районах.
США с Норвегией вместе разрабатывают ответ новому высокоточному российскому оружию.
"Норвегия тем самым понизит порог для применения обычных вооружений и ядерного оружия. На мирной повседневной жизни это, может, и не сказывается, но стратегическое соперничество усиливается", - говорит профессор Высшей школы обороны подполковник Тормуд Хейер (Tormod Heier).
Тормуд Хейер считает, что Россия рассматривает Норвегию в первую очередь как элемент боевой мощи США для сдерживания российского Северного флота в Норвежском море и на западе. От дальнейшего развития событий Хейер предостерегает.
"В конце концов, гиперзвуковые ракеты смогут нести как обычный, так и ядерный заряд, и у любой из сторон будет искушение отреагировать заранее, потому что никто не знает, какие боеголовки стоят у противника.
Создание более совершенных и смертоносных ракет национальным интересам Норвегии не соответствует. Наше преимущество - роль строителя мостов, которая способствует диалогу, разрядке и разоружению", - говорит Хейер.
Крепим оборону Норвегии
Министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen), напротив того, в пользе ракетного сотрудничества с США не сомневается.
"Данная технология может помочь укрепить оборону Норвегии от постоянно растущих воздушных угроз и станет важным вкладом в НАТО. На фоне усложняющейся ситуации с безопасностью важность тесного сотрудничества с ближайшими союзниками - включая самого важнейшего из них - США- усиливается", - говорит Бакке-Йенсен.
Министр обороны считает, что THOR-ER и российская система "Авангард" - системы совершенно разные и несопоставимые по характеристикам и назначению. Хотя обе эти системы относятся к классу гиперзвукового оружия, у ракет принципиально разная силовая установка.
Секретная разработка
Сотрудничество между министерством обороны США и Норвегией в разработке ракеты THOR-ER, которая будет впятеро быстрее скорости звука, продолжается уже пять лет.
С норвежской стороны участвует Институт оборонных исследований и компания "Наммо" (Nammo) с участием государства.
Компания "Наммо" - одна из немногих из стран НАТО, кто может разрабатывать, испытывать и производить современные ракетные двигатели для военных целей.
"Особенно это касается прямоточных двигателей. По ним мы считаемся одними из лидеров в западном мире", - говорит генеральный директор Мортен Браннцег (Morten Brandtzæg).
"Цель программы - разработать и испытать прототипы, которые подтвердят, что технология работает, как задумано", - говорит Браннцег.
Новое российское оружие
В своем выступлении 1 марта 2018 года президент Владимир Путин рассказал о новой российской программе вооружений.
Путин пообещал, что новое российское оружие сможет вывести из строя всю американскую систему обороны от ядерного удара.
Помимо прочего, Путиным упомянул "Кинжал" и "Авангард", чья скорость в пять раз превышает скорость звука. В декабре прошлого года Россия объявила, что "Авангард" стоит на боевом дежурстве.
У США в настоящий момент гиперзвукового оружия нет.
Норвежские технологии увеличат охват
Недавно Пентагон обнародовал информацию о ракетном сотрудничестве с Норвегией. По его словам, оно "предоставит критически важные технологии, необходимые для обеспечения военного превосходства США и союзников в сфере гиперзвукового оружия".
В пресс-релизе Пентагона, компания "Наммо" утверждает, что норвежские технологии обеспечат американскому гиперзвуковому оружию такую же дальность, что и у оружия потенциальных противников. Путин заявил, что дальность российского оружия практически неограниченна.
Цель сотрудничества с США - испытания в так называемых "эксплуатационно значимых условиях".
Первые испытания пройдут в на полигоне Андёйя в губернии Нурланн в следующем году.
Кроме того, есть американско-норвежская договоренность о рассмотрении будущего промышленного производства.
Министерство обороны считает, что ракетное сотрудничество выведет двустороннее партнерство с Пентагоном на качественно новый уровень.
"Усугубляет напряжение"
Лидер Социалистической левой партии Аудун Люсбаккен (Audun Lysbakken) опасается, что Норвегия рискует усугубить напряженность в отношениях между США и Россией. К тому же Люсбаккен считает, что и норвежской безопасности ракетное сотрудничество с США не способствует.
"Понятно, что Норвегия остается привлекательным партнером в развитии технологий, но надо сесть и подумать, соответствует ли столь тесное сотрудничество в разгар новой гонки вооружений норвежской политике безопасности", - говорит Люсбаккен.
"Нельзя нарушать баланс сил"
Депутат Стортинга от партии "Хёйре" Хóрек Эльвенес (Hårek Elvenes) говорит, что система ПРО в Норвегии должна разрабатываться вместе с нашими ближайшими союзниками. Он опасается, что Россия за последние годы укрепила как свои обычные вооружения, так и свой ядерный арсенал.
"Различие между обычным и ядерным оружием начала стираться. Более того, они явно нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Запад должен как-то отреагировать. Нельзя нарушать баланс сил в пользу России", - говорит Эльвенес.
"Повод" для беспокойства
Лидер партии Красных Бьёрнар Мокснес (Bjørnar Moxnes) считает Норвегия должна проводить сбалансированную политику безопасности и ставить собственные интересы превыше великодержавной политики США
"Когда Бюллетень ученых-атомщиков предупреждает, что эта технология оружия может усугубить риск войны а, в худшем случае, даже ядерной, это повод для беспокойства. Красные хотят ясности, будет ли эта ракетная технология применяться для ядерного оружия или нет", - говорит Бьёрнар Мокснес.
Борд Вормдал (Bård Wormdal)