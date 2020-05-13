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Интерфакс-АВН

Число заболевших Covid-19 в Вооруженных силах США превысило 8 тыс. - Пентагон

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ВС США
ВС США.
Источник изображения: belvpo.com

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных сила США достигло 8 тыс. 46 человек, сообщил в понедельник Пентагон.

Еще 7 мая инфицированных насчитывалось 7,7 тыс. человек.

По состоянию на 11 мая, в частности, случаи заболевания выявлены у 5 тыс. 316 военнослужащих, 955 членов их семей, 1 тыс. 304 гражданских служащих и 471 сотрудника компаний-подрядчиков Пентагона. Число летальных исходов с прошлого четверга не изменилось - скончались 27 человек, в том числе два военнослужащих, четверо членов семей, 14 гражданских служащих и семь подрядчиков.

При этом выздоровели почти 3,5 тыс. человек, из которых более 2,2 тыс. являются военнослужащими.

Из всех заболевших коронавирусом 267 потребовалась госпитализация. Среди них 118 военнослужащих, 93 гражданских служащих, 25 членов семей и 31 подрядчик.

В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - 2 тыс. 162 военнослужащих. Не менее 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано среди членов состоящей из 4,8 тыс. моряков команды атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океан.

В Армии США зафиксировано 1 тыс. 122 случая заболевания COVID-19, в ВВС - 417, в Корпусе морской пехоты - 460, в Национальной гвардии - 1037. Выявлено также еще 118 зараженных военнослужащих из состава агентств Пентагона.

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