Пентагон подтвердил полет стратегического бомбардировщика ВВС США над Польшей и странами Балтии вблизи границ РФ

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer в понедельник выполнил беспосадочный перелет с континентальной части США в Европу, в ходе которого совершил пролеты над Данией, Польшей, Литвой и Латвией, говорится в сообщении Командования ВВС США в Европе.

"B-1B Lancer из состава 28-го бомбардировочного авиакрыла с авиабазы Эллсворт, штат Южная Дакота, 11 мая 2020 года выполнил вторую дальнюю стратегическую миссию бомбардировщиков в европейской зоне операций", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что полет включал "тренировку по взаимодействию и интеграции с датскими истребителями F-16 при пролете над датским островом Борнхольм и польскими истребителями F-16 и МиГ-29, которые совместно пролетели над столицей Польши Варшавой, а также пролеты над Латвией и Литвой".

Беспосадочный полет в Европу и обратно в США обеспечивали самолеты заправщики с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

"Несмотря на продолжающуюся вспышку COVID-19... пусть наши союзники, партнеры и противники не сомневаются, что мы готовы, способны и полны решимости сдерживать и защищать, когда от нас это пробуется", - заявил глава Командования ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян.

Как ранее сообщалось, по данным западных авиационных ресурсов, стратегический бомбардировщик с позывным BONE21, в частности, совершил полет вблизи Калининградской области РФ, когда пролетал над Польшей, а также вблизи границ России, когда он находился в небе над странами Балтии.

6 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer также выполнила полет вблизи западных границ России.

По данным Пентагона, два бомбардировщика после трансатлантического перелета провели учебное бомбометание на полигоне Тапа в Эстонии. Полигон расположен примерно в 100 км от границ Ленинградской области.

Бомбардировщики с позывными BONE11 и BONE12, поднявшиеся с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, совершили 24-часовой беспосадочные полет. Их миссию обеспечивали несколько американских самолетов-заправщиков.

Над Европой маршрут полета проходил над Данией, Литвой, Латвией и Эстонией.