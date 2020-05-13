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Интерфакс-АВН

Коронавирус не вызвал сокращения военной активности РФ на Балтике, заявляет министр обороны Эстонии

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Корабли Балтийского флота во время тактического учения Балтийского флота на полигоне Хмелевка
Корабли Балтийского флота во время тактического учения Балтийского флота на полигоне Хмелевка.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Балтийского флота

Он считает важным в связи с этим сохранение НАТО своей нынешней "оборонительной и сдерживающей позиции"

Таллин. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Россия, несмотря на распространение коронавируса, не сократила военной активности в Балтийском регионе, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.

"Россия никоим образом не сократила свою военную активность на наших границах из-за распространения вируса, и поэтому крайне важно, чтобы НАТО сохранила свою нынешнюю оборонительную и сдерживающую позицию и была готова внести свой вклад в операции и миссии", - заявил Луйк в понедельник в ходе видео-встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Луйк подчеркнул, что участие союзников, в том числе и Германии, вносит большой вклад в деятельность боевой группы НАТО в Литве, а также начинающейся осенью на эстонской авиабазе Эмари миссии воздушной безопасности Балтии.

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Страны
Германия
Литва
Россия
Эстония
Проекты
NATO
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