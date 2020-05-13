Дрон ВВС США провел семичасовую разведку у границ РФ на Черном море

Лондон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в понедельник совершил длительный разведывательный полет вблизи морских рубежей России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около семи часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края. Полет осуществлялся на расстоянии 40-60 км от российского берега на высоте 16 тыс. метров над международными водами Черного моря. В районе Севастополя беспилотник приближался к российским берегам на 33 км.

После завершения полета вблизи российских рубежей дрон ВВС США направился в Донбасс, где около пяти часов летал вдоль линии разграничения в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания беспилотник не менее четырех раз подлетал на расстояние 36-51 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Беспилотник Global Hawk предназначен для стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать информацию командованию в реальном масштабе времени.

Кроме того, в понедельник два американских разведывательных самолета выполнили многочасовые полеты у границ России на Балтике.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, 3,5 часа курсировал вдоль юга Калининградской области в воздушном в пространстве Польши. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку, в том числе, осуществлять перехват радиосвязи, выявлять режим работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, выполнял задание на расстоянии 60-85 км от российских рубежей на высоте 9,5 тыс. метров.

Тем временем, тактический самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, поднявшийся из Шяуляя (Литва), летал вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве. Полет двухмоторного турбовинтового самолета с позывными YANK02 продолжался более четырех часов. Он осуществлялся на расстоянии 35-45 км от границы на высоте около семи тысяч метров.