Россия приступает к работе - Путин

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.

Ограничения сохранятся для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет на массовые мероприятия. Губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

Путин объявил новые меры поддержки. Их получат самозанятые и ИП,бизнес, пострадавший от коронавируса, соцработники и семьи с детьми.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», - сказал Путин во время обращения к гражданам. Он сообщил, что подписал указ по взаимодействию центра и регионов по этапам выхода из ограничений. По его словам, процесс смягчения режима не будет быстрым.

По мнению президента, главной причиной высокой смертности в мире стала неготовность и перегрузка систем здравоохранения. «Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности, не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторю, сейчас можем оказывать такую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже сохранены - можно сказать без всякого преувеличения - многие тысячи жизней», - цитирует главу государства Коммерсант.