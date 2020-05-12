Путин поручил рассмотреть возможность передачи Севастополю Т-34 из Лаоса и выделить средства на исторические объекты

Севастополь. 11 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года, сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть возможность передачи Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в Российскую Федерацию Лаосской Народно-Демократической Республикой", - говорится в перечне поручений.

Ответственным за поручение назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу со сроком доклада до 1 июня 2020 года.

Правительству РФ поручено до 1 декабря 2020 года предусмотреть в бюджете средства на реставрацию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." и обеспечение сохранности Херсонеса, в том числе на берегоукрепительные сооружения. Кроме того, совместно с правительством Севастополя должны быть представлены предложения по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения "Здание военно-морского училища" и освобождения Исторического бульвара в центре города "от сторонних коммерческих организаций".

Согласно документу, власти Севастополя также должны организовать работу по выявлению связанных с военной историей объектов и при необходимости рассмотреть вопрос о музеефикации, а также утвердить границы территорий объектов культурного наследия, в первую очередь - археологических.