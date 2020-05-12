Рогозин сообщил о наращивании темпов строительства на космодроме Восточный, отсутствии больных COVID-19 на площадках

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Работы на космодроме Восточный из-за коронавируса не прерывались, идет наращивание темпов строительства, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Строительные работы на космодроме #Восточный идут с наращиванием темпов. Стройка весь этот период не прерывалась ни на час. Заболевших благодаря принятым жёстким мерам изоляции стройки и строительного городка нет", - написал Рогозин в своем твиттере.

Глава госкорпорации также сообщил, что в понедельник вылетит на космодром для приемки очередного этапа работ.

На космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара". 30 апреля Рогозин сообщил, что число работников ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, составляет 173 человека, шестеро умерли.