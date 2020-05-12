Россия надежно защищена от любых посягательств извне - Путин

Петропавловск-Камчатский. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия на данный момент абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне.

"С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Интервью президента было записано 12 сентября прошлого года, когда Путин приехал в Ботлих, чтобы вместе с дагестанскими ополченцами отметить 20-летие победы над террористическими формированиями.

Говоря о событиях 20-летней давности, Путин подчеркнул, что если бы не удалось сохранить целостность страны, то Россию ждало бы печальное будущее.

Президент отметил, что цель в разделении России - получить над страной власть.

"Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношении между государствами или в отношении отдельного государства с попыткой развалить его изнутри", - сказал Путин.

По его словам, 20 лет назад "были все шансы, чтобы реализовать этот гнусный план". "Причем не только на Кавказе. Это было и на севере, это было на северо-западе, это было в центре, это было на Урале - да везде. В уставах так называемых или в конституциях различных республик - в 60-ти из них можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации", - отметил президент.

Он добавил: "Принимались совершенно нелепые решения, связанные с таможней, с границей и так далее".