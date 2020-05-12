Обломки взорвавшегося в космосе российского топливного бака не угрожают МКС - эксперт

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Обломки топливного бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося на околоземной орбите, не несут реальной угрозы Международной космической станции (МКС), считает один из ведущих экспертов космической отрасли Иван Моисеев.

"Это небольшая добавка к тем обломкам, которые уже летают (на орбите - ИФ). С математической точки зрения риск повышается, с практической не особо", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

Ранее 18-я эскадрилья ВВС США, занимающаяся контролем космического пространства, сообщила о распаде топливного бака российского разгонного блока "Фрегат", запущенного в 2011 году для вывода в космос обсерватории "Спектр-Р". Согласно сообщению, в результате образовалось как минимум 65 обломков космического мусора.

По словам Моисеева, причиной мог стать "взрыв остатков топлива из-за солнечного нагрева". Эксперт отметил, что данную ситуацию можно считать обыденной.

"Где-то раз в год такое фиксируется. Это неприятная вещь, существуют соглашения, чтобы таких ситуаций избегать. Но поскольку "Фрегат" был запущен довольно давно, меры не были приняты", - добавил он.

Как сообщали в начале 2019 года специалисты МГТУ им. Баумана, в околоземном пространстве находится около 3 млн фрагментов космического мусора, в том числе более 7 тыс. объектов размеров более 10 см.

Замусоривание космического пространства может привезти к "Эффекту Кесслера" - гипотетической ситуации, когда число объектов космического мусора станет настолько велико, что не позволит осуществлять космические полеты.

Ситуация усугубляется тем, что фрагменты мусора при столкновении друг с другом распадаются на более мелкие частицы, увеличивая тем самым число фрагментов на орбите.

Как заявлял в мае 2019 года директор Института Астрономии РАН Борис Шустов, есть вероятность того, что "Синдром Кесслера" уже начал реализовываться и предотвратить его воплощение в жизнь невозможно.