Войска оснастят самым передовым оружием - Путин

Владимир Путин подчеркнул, что Россия реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой при любых обстоятельствах.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий МО с Днем Победы, которое было опубликовано на сайте Кремля.

«Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные Силы», - отметил президент РФ.

Путин заявил, что войска оснастят передовым оружием, в том числе «стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами».

Глава государства сказал, что история страны учит нас, что российская армия должны быть всегда сильной, способной ответить на любые угрозы и надежно обеспечить суверенитет и национальные интересы страны, а также безопасность и мир для граждан.

«В ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России», - подчеркнул Путин.