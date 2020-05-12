Россию тревожат планы США заняться освоением космических ресурсов в формате "коалиции заинтересованных" - Рябков

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Россия призывает США к выработке коллективных договоренностей, регулирующих деятельность в космосе, но отклика на это предложение из Вашингтона пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Идея администрации о том, чтобы в излюбленном в последние годы США формате "коалиции заинтересованных" заняться освоением космических ресурсов, и к тому же добавить к этому подходу элемент определенной напряженности или, как минимум, неясности подхода к связанным с этим аспектам безопасности, нас тревожит", - сказал Рябков "Интерфаксу".

Он отметил, что "это продолжение той же линии, которую США проводят на Земле".

"Как на Земле, так и в космосе, принцип один - кто не с нами, тот против нас. А дальше - решайте как хотите. Мы многократно говорили, что есть альтернатива - это выработка коллективных договоренностей", - подчеркнул замминистра.

"Мы признаем, вопрос организации правового пространства для будущего международного усилия в сфере освоения космических ресурсов, это вопрос существует, и он очень значимый, крупный и до конца не отрегулированный. Но вывод, который мы делаем из этого, в значительной мере отличается от односторонних приемов, которые стали визитной карточкой американской политики. Наш вывод - надо садиться и договариваться", - заявил высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что для этого "есть соответствующие международные площадки, есть двусторонние каналы".

"Американцы знают о том, что мы выступаем в пользу именно такой линии. Но, к сожалению, конструктивного отклика с их стороны эти наши предложения не находят", - заявил Рябков.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Позднее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что США готовят международное соглашение об освоении ресурсов Луны, которое не предполагает участие России.

В Кремле тогда заявили, что обратил внимание на соответствующие сообщения, но не стали давать прямой оценки этой информации.

"Мы, безусловно, обратили внимание на эту информацию. Она требует глубокого анализа, тем более с точки зрения существующей международной документально-правовой базы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Со своей стороны, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, оценивая планы США самостоятельно осваивать лунные ресурсы, сравнил их с действиями Вашингтона на Ближнем Востоке.

"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", - написал Рогозин в "Твиттере".

По данным СМИ, предлагаемый американцами документ предусматривает создание на Луне "зон безопасности" вокруг лунных баз, чтобы не допустить вмешательство конкурентов из других стран, которые будут работать поблизости. Также предполагается, что добывающие компании смогут получить право собственности на эти лунные ресурсы, сообщают СМИ.