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Интерфакс-АВН

Более 900 ракетчиков пополнят ряды РВСН в 2020 году - Минобороны

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В Балашихе академии выделили 120 га и готовы предоставить еще, если понадобится. Фото автора.
Источник изображения: НВО

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Более 900 ракетчиков пополнят ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в этом году, сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году академия выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Ещё более 700 офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в академии РВСН курсанты получили дипломы из рук первого заместителя Министра обороны РФ Руслана Цаликова и командующего войсками РВСН Сергея Каракаева.

Также Цаликов вручил золотые медали отличникам.

"Сегодня вы пополнили ряды российских офицеров. Несколько лет назад вы выбрали для себя целью жизни военную службу, и, научившись, (...) вы пойдете в войска. В войска, которые обеспечивают стратегический щит нашей родины", - констатировал первый замминистра.

Он подчеркнул, что молодые офицеры, которые идут в войска РВСН, будут служить "в самом технологичном виде вооруженных сил".

Как рассказали в Минобороны РФ, в этом году в этом году дипломы с отличием получили более 150 офицеров.

Академия РВСН готовит офицерские кадры не только для РВСН, но и для других видов и родов войск, почти всех силовых структур.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
2020-й год
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