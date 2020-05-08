Военный эксперт оценил возможности бронеавтомобиля "Атлет"

Серийное производство бронемашин нового поколения "Атлет" начнется в 2021 году, сообщили на предприятии-разработчике. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал об основных отличиях новой техники.
Серийное производство российских бронеавтомобилей нового поколения "Атлет", являющихся развитием машин семейства "Тигр", планируется начать в 2021 году. Об этом заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного проекта ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
"Сейчас опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года. Серийное производство бронеавтомобилей семейства "Атлет" мы планируем начать уже в следующем году", – сказал он.
Красовицкий отметил, что в рамках предварительных испытаний "Атлет" успешно прошел тест на баллистическую и противоминную стойкость, все заявленные характеристики во время испытаний были подтверждены.
Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.
В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал об основных отличиях новой машины от бронеавтомобиля "Тигр".
По его словам, основное назначение бронеавтомобиля – это патрулирование.
По его мнению, на базе "Атлета" в будущем может быть создана специальная техника.
Он отметил, что бронемашина может поставляться на экспорт.