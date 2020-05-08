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РИА Новости

Военный эксперт оценил возможности бронеавтомобиля "Атлет"

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Бронеавтомобиль "Атлет"
Бронеавтомобиль "Атлет".
Источник изображения: © пресс-служба Военно-промышленной компании

Серийное производство бронемашин нового поколения "Атлет" начнется в 2021 году, сообщили на предприятии-разработчике. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал об основных отличиях новой техники.

Серийное производство российских бронеавтомобилей нового поколения "Атлет", являющихся развитием машин семейства "Тигр", планируется начать в 2021 году. Об этом заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного проекта ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"Сейчас опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года. Серийное производство бронеавтомобилей семейства "Атлет" мы планируем начать уже в следующем году", – сказал он.

Красовицкий отметил, что в рамках предварительных испытаний "Атлет" успешно прошел тест на баллистическую и противоминную стойкость, все заявленные характеристики во время испытаний были подтверждены.

Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал об основных отличиях новой машины от бронеавтомобиля "Тигр".

"Основная его отличительная особенность в том, что это машина больших габаритов, большей вместимости. И это заметно более защищенный бронеавтомобиль, то есть у него больше возможность работы в условиях обстрела либо при попадании на минное поле. При взрывах рядом или под днищем, он обеспечивает выживаемость личного состава, боевых подразделений, которые в нем могут быть размещены", – сказал Дмитрий Корнев.

По его словам, основное назначение бронеавтомобиля – это патрулирование.

"Мы можем вспомнить ситуацию в Сирии и совместное патрулирование с турками. Такие бронемашины могут подвергаться огневому воздействию либо легкого, либо среднего оружия. Для таких патрулирований, для работы в условиях проведения специальных операций такой автомобиль обеспечивает заметно большую защиту экипажа и средств, которые на нем размещены", – отметил эксперт.

По его мнению, на базе "Атлета" в будущем может быть создана специальная техника.

"Возможно, что на базе будут создаваться какие-то специальные машины, например, для несения ракетных комплексов. Но об этом пока нет информации. Машина только создается, вышла на испытания. И вполне возможно, если испытания покажут, что машина удачна, то на ее базе могут быть созданы специальные комплексы различных систем вооружений", – считает Дмитрий Корнев.

Он отметил, что бронемашина может поставляться на экспорт.

"Думаю, она будет в основном создаваться для работы в пустынной местности, в жарком климате – возможно, под такие регионы, как Ближний Восток, Афганистан, другие горячие точки. Там, где есть опасность минной войны против патрулей", – сказал военный эксперт.
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Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПК ООО
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