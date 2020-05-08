Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил о готовности к ответным шагам

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини в телефонном разговоре с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщалось, 7 мая должен начаться вывод российских военных специалистов, которые с марта помогали Италии бороться с коронавирусом.

"В ходе разговора Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность Сергею Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"Министр обороны Италии поблагодарил за предоставленную Сергеем Шойгу информацию о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях в российской армии и выразил готовность, в случае необходимости, предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией", - информирует российское военное ведомство.

В Минобороны РФ заявили, что разговор Шойгу и Гуэрини состоялся по инициативе министра обороны Италии.

"Глава итальянского военного ведомства особо подчеркнул высочайший профессионализм, самоотверженность и ответственность всех российских военных специалистов РХБ защиты и военных медиков, оказывавших помощь итальянской стороне", - отмечается в сообщении.

Шойгу проинформировал Гуэрини о мероприятиях, предпринимаемых российским военным ведомством по недопущению распространения коронавируса в Вооруженных силах РФ.

"По итогам состоявшегося разговора руководители военных ведомств России и Италии условились продолжать диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщили в Минобороны.

Как сообщал "Интерфакс", в Италию в марте самолеты Минобороны России перебросили восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ).

Российскими военными в Италии проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах области Ломбардия. Обработано более 100 зданий, более 1млн кв.м. внутренних помещений и более 400 тыс. кв.м. дорог с твердым покрытием.

По данным Минобороны РФ, российские военные медики помогали лечить заболевших коронавирусом в полевом госпитале города Бергамо.

Отправив военных в Италию, Россия не стремилась внести раскол в НАТО и Евросоюз, отправив военных в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил в прошлую субботу заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Когда мы оказываем помощь кому-либо, какой-либо стране, какому-либо народу, мы не имеем за душой, в кармане, где-то подспудно какие-то другие иные потайные цели, направленные на раскол, на развал какого-то единства", - сказал Фомин в интервью телеканалу Минобороны РФ "Звезда".

В четверг оперативный штаб сообщил, что более 11 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, это самый большой показатель за все время ситуации с Covid-19 в стране.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) Covid-19, отметили в штабе. По этому показателю в четверг страна вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (173,2 тыс.), согласно данным Университета Джона Хопкинса. Впереди остаются США (1228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (201,6 тыс.).

Тем не менее, по суточному приросту (11,1 тыс.) Россия делит второе место в мире с Бразилией (также 11,1 тыс.), на первом месте - США (24,2 тыс.). Между тем, в Великобритании прирост составляет примерно 6 тыс., в Италии около 1,5 тыс., в Испании - около 1 тыс.